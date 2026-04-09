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Afonso Moreira lors d'OL - PSG
Afonso Moreira lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Ligue des champions : le PSG égale un record de l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Facile vainqueur de Liverpool mercredi, le PSG a bouclé un 8e match à élimination directe sans défaite en Ligue des champions. Un record français avec l'OL.

    Le tenant du titre sera visiblement bien difficile à sortir. Mercredi, le PSG a largement dominé Liverpool au Parc des Princes. Le 2-0 final est assez généreux avec les Anglais, qui n'ont pas cadré le moindre tir. Grâce à ce succès, les Parisiens peuvent entrevoir les demi-finales de la Ligue des champions. Surtout, ils bouclent une 8e rencontre à élimination directe sans perdre dans cette compétition.

    Leur dernier revers dans la phase finale de la coupe aux grandes oreilles remonte au quart de finale retour à Aston Villa l'an dernier (3-2). Depuis, ils ont enchaîné deux victoires contre Arsenal, une démonstration face à l'Inter (5-0) et une double confrontation maîtrisée contre Chelsea en 8es (5-2 et 0-3). Seul Monaco, en barrage, a finalement contrarié les plans de la bande à Luis Enrique (2-3, 2-2).

    De 2004 à 2006, l'OL et l'échec des quarts de finale

    Cette série de huit rencontres est la meilleure d'un club français dans la compétition depuis l'OL entre 2004 et 2006. Aucune autre équipe de l'Hexagone n'a fait mieux en C1. La séquence avait débuté par un nul 2-2 face à Porto (élimination après la défaite à l'aller) et s'était achevée par la désillusion contre le Milan AC durant le quart de finale retour à San Siro (3-1).

    Avant d'accueillir l'Olympique lyonnais le dimanche 19 avril, Ousmane Dembélé et ses partenaires auront l'occasion de battre le record de leur futur adversaire. Pour cela, ils devront éviter de s'incliner à Anfield mardi prochain. Ce qui semble dans leurs cordes.

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