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Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
Wendie Renard à l’échauffement avant FC Barcelone – OL Lyonnes. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)

Renard après FC Barcelone - OL Lyonnes (4-0) : "Un score lourd..."

  • par David Hernandez

    • Ayant plus que tenu tête au FC Barcelone notamment en première mi-temps, OL Lyonnes a finalement craqué en deuxième période. Wendie Renard veut y voir une forme d'expérience pour un groupe lyonnais largement remodelé l'été dernier.

    De notre envoyé spécial à Oslo.

    Comment analysez-vous cette défaite (4-0) en finale de Ligue des champions contre le Barça ?

    Wendie Renard : Il y a eu deux mi-temps différentes. Malheureusement, on n’a pas su concrétiser les occasions ou opportunités qu’on a eues en première mi-temps. En deuxième, elles arrivent à ressortir sur deux, trois phases de jeu et à arriver face à nous la ligne défensive. Le score est lourd et ne reflète pas la physionomie du match.

    Qu'est-ce qui a fait la différence ?

    Elles ont su être efficaces donc félicitations au FC Barcelone. Ce titre, je le voulais absolument. Mais il nous a manqué des choses collectivement pour aller le chercher. quand on a l’opportunité de jouer une finale, il ne faut pas laisser passer ce genre de chance. Mais c’est comme ça.

    Il vous reste un match avec la finale de Première Ligue. Est-ce que ça va être dur de se remobiliser ?

    Il reste encore un match, un titre à aller chercher, mais oui il va falloir bien récupérer dans la tête parce que ça fait mal. Il y a beaucoup de déception, de frustration. Mais c’est comme ça, c’est le football, il faut apprendre, se relever. Une carrière n’est jamais linéaire, une saison non plus. C’est de l’expérience à prendre pour un groupe qui a beaucoup changé l’été dernier.  

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