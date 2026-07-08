Après une dernière pige en Arabie saoudite, Dzsenifer Marozsán a mis un terme à sa carrière ce mardi. La milieu de terrain a passé neuf ans à OL Lyonnes.

C'est la fin du chemin pour Dzsenifer Marozsán. À 34 ans, elle a choisi de raccrocher les crampons, annonçant la nouvelle mardi. Une carrière qu'elle aura largement vécue à OL Lyonnes, où elle a œuvré durant neuf ans. Depuis l'été 2025, elle se trouvait en Arabie saoudite, elle avait signé en faveur d'Al Qadsiah FC. Un dernier contrat suite à son inoubliable passage à Lyon jusqu'en 2025, entrecoupé d’un prêt de sept mois à OL Reign en 2021.

Arrivée en 2016 en provenance de Francfort, la milieu de terrain aura durant 234 matchs démontré sa technique soyeuse et son sens de la passe. Son rôle dans l'équipe a été important pour glaner pas moins de cinq Ligue des champions. Son palmarès comprend aussi 8 championnats, quatre Coupe de France et deux Trophées des championnes. D'ailleurs, les Lyonnais ont rendu hommage à l'ancienne internationale allemande.

11e joueuse la plus capée d'OL Lyonnes

"Merci d’avoir sublimé notre sport, merci d’avoir porté les couleurs de Lyon avec passion, merci pour tout, légende ! On te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de ta vie", a publié son ex-équipe sur les réseaux sociaux. Dzsenifer Marozsán est aujourd'hui la 11e joueuse comptant le plus d'apparitions avec les Rhodaniennes, ce qui dit beaucoup de la trace laissée.

"C'était un plaisir pour moi d'évoluer pour tous les clubs dans lesquels j'ai joué et je veux leur dire merci à tous. Merci à tous mes coéquipiers et membres du personnel qui ont fait de chaque saison ou tournoi quelque chose de spécial", a écrit celle qui fut également championne olympique en 2016 et d'Europe en 2013. Une armoire à trophées presque complète après une grande carrière footballistique.