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Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
Les joueuses d’OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Première Ligue : un village d'animations place Bellecour avant OL Lyonnes - Paris FC

  • par Tristan Le Pezennec

    • Alors que se profile la finale des play-offs du championnat entre OL Lyonnes et le Paris FC, la Première Ligue organise un village d'animations ce mercredi à Lyon, place Bellecour.

    En ce mois de mai jonché de finales, OL Lyonnes jouera le dernier match de sa saison vendredi prochain (21h) face au Paris FC, pour la finale des play-offs. Pour l’occasion, la Première Ligue installera un village d’animations en plein cœur de Lyon, ce mercredi. Cette initiative sera mise en place de 11h à 19h sur la place Bellecour.

    Des animations interactives, des jeux et des cadeaux à gagner

    Pensé comme un rendez-vous populaire, familial et gratuit, l’objectif est de faire rayonner le football féminin à deux jours du dénouement final du championnat. Tout au long de la journée, le public pourra participer à plusieurs animations encadrées, notamment, par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football. Des initiations, des ateliers ludiques et des défis seront proposés, tout comme des animations interactives et des démonstrations de freestyle football.

    Une séance de dédicaces organisée avec les joueuses d'OL Lyonnes

    Le trophée de la Première Ligue sera également exposé sur le village. Une roue permettra de remporter différents cadeaux, dont des maillots ainsi que des places pour la finale. Un concours de pronostics offrira aussi la possibilité de gagner le maillot dédicacé des futures championnes de France, celui des Lyonnaises ou des Parisiennes.

    Enfin, une séance de dédicaces avec des joueuses d’OL Lyonnes sera organisée dans l’après-midi. Les coéquipières de Selma Bacha pourront se ressourcer mentalement avec le soutien des supporters après la défaite en finale de Ligue des champions. En plus de ce moment convivial dans le centre de Lyon, les Fenottes s'entraîneront en public mercredi matin du côté du GOLTC.

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