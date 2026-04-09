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Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
Christiane Endler lors d’Arsenal – OL (AFP)

Arsenal - OL Lyonnes : un calendrier équivalent avant la demi-finale

  • par Alban Nivet

    • Le programme sera dense pour Arsenal et OL Lyonnes au retour de la trêve. Les deux adversaires en Ligue des champions joueront les mêmes jours en championnat.

    Des deux côtés, les affiches de la demi-finale de Ligue des champions seront précédées de journées de championnat. Après la trêve, Arsenal et OL Lyonnes auront un calendrier dense au milieu de leur affrontement (26 avril et 2 mai). Mais aucun avantage d'un côté ou de l'autre, leurs matchs sont prévus le même jour.

    Arsenal face à des mal classés

    Les Anglaises sortiront de la trêve internationale avec un déplacement à Aston Villa (9e de Women’s Super League). Le club londonien a précisé que ce rendez-vous, initialement prévu le 26 avril, serait avancé au mercredi 22 avril à 19 heures en cas de qualification pour le dernier carré de la Coupe d'Europe, ce qui est bien le cas.

    Ensuite viendra la demi-finale aller le 26 avril, avant la réception de Leicester (12e et dernier de WSL) le mercredi 29 avril à 20 heures en championnat. Puis suivra le retour à Décines le 2 mai*. Arsenal a certes été sorti de la FA Cup par Brighton (0-2) le 5 avril, ce qui enlève une échéance, mais la séquence autour de l’OL Lyonnes reste tout de même dense. 

    OL Lyonnes contre des équipes de haut de tableau

    Côté lyonnais, le prochain duel officiel listé est la réception de Dijon (5e de Première Ligue) le mercredi 22 avril à 18h45 en Première Ligue. Il aurait d'ailleurs aimé profiter d'une reprogrammation au 21 avril pour cette confrontation. Après la première manche en Angleterre, il faudra aller à Nantes (4e de D1) le 29 avril à 19 heures.

    Si les deux équipes enchaîneront un rythme soutenu (4 affiches en 11 jours), le calendrier apparaît légèrement moins favorable pour les Rhodaniennes sur le papier. Un élément qui pourrait peser dans la gestion des efforts dans cette période cruciale. Néanmoins, on peut penser que Jonatan Giráldez fera largement tourner son effectif lors des oppositions en championnat, qui n'ont aucun enjeu pour l'OL Lyonnes.

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    Le calendrier d'OL Lyonnes après la trêve :

    • Réception de Dijon (22/04 à 18h45)
    • À Arsenal (26/04 à 16h30)
    • Déplacement à Nantes (29/04 à 19h)
    • Accueil d'Arsenal (02/05 à 15h)

    Le programme d'Arsenal :

    • À Aston Villa (22/04 à 19h)
    • Réception d'OL Lyonnes (26/04 à 16h30)
    • Accueil de Leicester (29/04 à 20h)
    • Voyage à Décines (02/05 à 15h)
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