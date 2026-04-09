OL : Ernest Nuamah, plus d'un an loin des terrains

Cela fait plus d'un an qu'Ernest Nuamah n'a pas disputé un match officiel. Le Ghanéen a passé ce cap le 5 avril dernier.

Paulo Fonseca espérait enfin pouvoir compter sur lui. Très prudent, le Portugais avait précisé que si Ernest Nuamah ne revenait pas face à Angers (0-0), ce serait pour la réception de Lorient le dimanche 12 avril. Finalement, l'attaquant était absent en Anjou. Dommage, car s'il avait pu entrer quelques minutes en jeu, il aurait rejoué un an jour pour jour après sa rupture du ligament croisé. Tout un symbole.

Des complications qui retardent sa reprise

En effet, sa grave blessure est intervenue le 5 avril 2025, face à Lille (2-1). Depuis, le Ghanéen n'a toujours pas repris la compétition. Son retour pourrait donc arriver ce week-end, mais il a déjà plusieurs fois été repoussé en raison de pépins physiques lors de sa réathlétisation, comme cela était arrivé à Orel Mangala. De quoi rallonger sa période d'indisponibilité.

L'ailier effectue les entraînements avec ses coéquipiers depuis quelques semaines. Le bout du tunnel, enfin ? Réponse potentiellement vendredi, lorsque Paulo Fonseca fera un point sur son groupe pour affronter les Lorientais. En espérant, pour lui et pour l'OL, sur cette fin de saison, que le plus dur soit derrière Ernest Nuamah après cette année éprouvante.