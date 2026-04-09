Actualités
Ernest Nuamah face à Quentin Merlin lors d'OL - OM
Ernest Nuamah face à Quentin Merlin lors d’OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Ernest Nuamah, plus d'un an loin des terrains

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Cela fait plus d'un an qu'Ernest Nuamah n'a pas disputé un match officiel. Le Ghanéen a passé ce cap le 5 avril dernier.

    Paulo Fonseca espérait enfin pouvoir compter sur lui. Très prudent, le Portugais avait précisé que si Ernest Nuamah ne revenait pas face à Angers (0-0), ce serait pour la réception de Lorient le dimanche 12 avril. Finalement, l'attaquant était absent en Anjou. Dommage, car s'il avait pu entrer quelques minutes en jeu, il aurait rejoué un an jour pour jour après sa rupture du ligament croisé. Tout un symbole.

    Des complications qui retardent sa reprise

    En effet, sa grave blessure est intervenue le 5 avril 2025, face à Lille (2-1). Depuis, le Ghanéen n'a toujours pas repris la compétition. Son retour pourrait donc arriver ce week-end, mais il a déjà plusieurs fois été repoussé en raison de pépins physiques lors de sa réathlétisation, comme cela était arrivé à Orel Mangala. De quoi rallonger sa période d'indisponibilité.

    L'ailier effectue les entraînements avec ses coéquipiers depuis quelques semaines. Le bout du tunnel, enfin ? Réponse potentiellement vendredi, lorsque Paulo Fonseca fera un point sur son groupe pour affronter les Lorientais. En espérant, pour lui et pour l'OL, sur cette fin de saison, que le plus dur soit derrière Ernest Nuamah après cette année éprouvante.

    à lire également
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : rendez-vous le 26 avril pour Arsenal - OL Lyonnes
    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 9 Avr 26 à 16 h 54

      Là on est dans l'accident industriel digne de Gourcuff

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 9 Avr 26 à 16 h 57

        Non Juni tu exagères ! Gourcuff il est difficile de lui arriver (à son entorse) à la cheville ! 🙂

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - jeu 9 Avr 26 à 17 h 01

          Gourcuff , j'y croyais , et j'étais enchanté qu'Aulas l'ai recruté ; il allait être pour moi le joueur majeur de l'équipe de France .
          On ne s'imaginait pas une telle débandade ...

        2. Avatar
          BadGone91 - jeu 9 Avr 26 à 17 h 05

          Pareil ! C'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai commencé à réellement suivre l'OL !

          Gourcuff c'était le nouveau zizou !!

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : rendez-vous le 26 avril pour Arsenal - OL Lyonnes 17:35
    Ernest Nuamah face à Quentin Merlin lors d'OL - OM
    OL : Ernest Nuamah, plus d'un an loin des terrains 16:50
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : un calendrier équivalent avant la demi-finale 16:00
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Un Lorient un peu secoué avant d'affronter l'OL ? 15:10
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Ligue des champions : le PSG égale un record de l'OL 14:20
    Pierre Laigle, Sidney Govou, Ludovic Giuly... Des anciens joueurs de l'OL à Ternay samedi 13:30
    OL Lyonnes : Egurrola et Benyahia ont franchi un cap avec le club 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL : Lorient, une équipe accrocheuse mais irrégulière 11:50
    Clinton Mata lors de Celta - OL
    Ce qu'a rapporté la Ligue Europa à l'OL 11:00
    Bamba Dieng, joueur de Lorient
    Face à Lorient, l'OL opposé à la menace Bamba Dieng 10:10
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Droits TV, masse salariale : où se plaçait l'OL en Ligue 1 en 2024-2025 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    L'OL plus que jamais face à ses limites 08:40
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025 08:00
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    OL Lyonnes : touchées, Chawinga, Dumornay et Lawrence ne sont pas parties en sélection 07:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Lorient : un historique favorable aux Lyonnais à Décines 08/04/26
    Corentin Tolisso (OL) à la lutte sur corner face à Laurent Abergel (Lorient)
    Lorient devra encore faire sans Abergel et Bamba contre l’OL 08/04/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : l’OL en pleine crise offensive 08/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut