Un seul retour pour les Lyonnais à Angers. Ainsley Maitland-Niles intègre le groupe, au contraire de Ruben Kluivert et Ernest Nuamah.

Le groupe de l'OL ne se remplume pas réellement pour aller à Angers dimanche (15 heures). En réalité, il perd une unité. En effet, Paulo Fonseca ne peut pas compter sur autant de retours qu'il le voudrait. Ruben Kluivert et Ernest Nuamah sont trop justes pour intégrer l'effectif, même si le Portugais espérait les revoir pour ce déplacement dans l'Anjou. Peut-être les reverrons-nous lors de la réception de Lorient le week-end prochain.

Deux bonnes nouvelles néanmoins pour les Lyonnais. Déjà, Ainsley Maitland-Niles revient. Il n'était plus apparu depuis le quart de finale de Coupe de France perdu contre Lens début mars. Et Tyler Morton a purgé son match de suspension, lui qui était puni face à Monaco (1-2). L'Anglais retrouvera sûrement sa place au milieu, alors que son équipe doit impérativement l'importer dans la course à la Ligue des champions.

Cinq absents, hors choix

En revanche, les Rhodaniens sont privés de Nicolas Tagliafico (suspendu) et de Malick Fofana (à l'infirmerie). Le staff a en plus choisi de ne pas appeler Mathys de Carvalho et Noham Kamara. À cette liste des absents, nous pouvons intégrer Rémi Himbert (entorse). Autre changement, chez les troisièmes gardiens, avec Lassine Diarra en lieu et place d'Yvann Konan.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kango, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Sulc, Moreira, Endrick, Yaremchuk