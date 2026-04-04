Un seul retour pour les Lyonnais à Angers. Ainsley Maitland-Niles intègre le groupe, au contraire de Ruben Kluivert et Ernest Nuamah.
Le groupe de l'OL ne se remplume pas réellement pour aller à Angers dimanche (15 heures). En réalité, il perd une unité. En effet, Paulo Fonseca ne peut pas compter sur autant de retours qu'il le voudrait. Ruben Kluivert et Ernest Nuamah sont trop justes pour intégrer l'effectif, même si le Portugais espérait les revoir pour ce déplacement dans l'Anjou. Peut-être les reverrons-nous lors de la réception de Lorient le week-end prochain.
Deux bonnes nouvelles néanmoins pour les Lyonnais. Déjà, Ainsley Maitland-Niles revient. Il n'était plus apparu depuis le quart de finale de Coupe de France perdu contre Lens début mars. Et Tyler Morton a purgé son match de suspension, lui qui était puni face à Monaco (1-2). L'Anglais retrouvera sûrement sa place au milieu, alors que son équipe doit impérativement l'importer dans la course à la Ligue des champions.
Cinq absents, hors choix
En revanche, les Rhodaniens sont privés de Nicolas Tagliafico (suspendu) et de Malick Fofana (à l'infirmerie). Le staff a en plus choisi de ne pas appeler Mathys de Carvalho et Noham Kamara. À cette liste des absents, nous pouvons intégrer Rémi Himbert (entorse). Autre changement, chez les troisièmes gardiens, avec Lassine Diarra en lieu et place d'Yvann Konan.
Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kango, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Hateboer - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Sulc, Moreira, Endrick, Yaremchuk
C'était censé être un petit pépin physique pour Kluivert au départ non ? Au final on l'a pas vu depuis 2 mois, c'est bizarre...
Pour demain on devrait pouvoir aligner la grosse équipe, à voir l'état de formes des internationaux (Niakhaté n'a pas joué cette semaine, Nartey non plus, curieux de voir si Sulc a récupéré assez depuis les barrages de CDM pour pouvoir débuter, Endrick n'a pas beaucoup joué non plus donc ça devrait aller)
Comme d'habitude, Fonseca rechigne à intégrer immédiatement des joueurs qui reviennent de blessure, même s'ils ont eu une ou deux semaines d'entrainement collectif.
C'est quand même une politique de riche pas forcément efficace, quand on connait ceux qu'il va aligner.
Bon, si c'est pour éviter une rechute on peut comprendre. Mais dans ce cas celle-ci peut se produire aussi à l'entrainement. Et quand la différence de niveau est si importante, vu le peu de matchs restant à jouer, on se devrait de mettre tous les atouts de notre coté. Et Kluivert, en l'absence de Tagliafico est un élément fort que j'aurais aimé voir sur le terrain, même si ce n'est pas pour la totalité du match.
Ou alors, on nous cache un problème physique encore non résolu...
Même si Nuamah postule bientôt pour une fin de saison , il m'étonnerait que Fonseca lui donne un grand temps de jeu , quelques minutes dans des fins de matchs pour qu'il retrouve gentiment des sensations de compétition , parte en congés et la prépa pour la saison prochaine lui donnera l'occasion de nous remontrer son potentiel connu avant sa blessure....
Le dit potentiel n'ayant pas été fameux avant sa blessure. Perso, je n'attends rien d'Ernest.
PF a dit qu'on reverrait E. Nuamah pour le match contre Lorient, il s'est blessé le 5/04/25, il faudra un certain temps avant qu'il soit compétitif .
ça fait la 3e fois que R. Kluivert se blesse il me semble, fragile le monsieur ? 🤔
Greif - Abner Niakhaté Mata AMN - Tolisso Morton Mangala - Moreira Sulc Endrick
ça a de la gueule.
Par contre on est encore un peu limite pour les remplacements en attaque.
on n'est pas loin de l'équipe type ; si avec ces gars là on ne bat pas Angers , c'est pas la peine de vouloir aller en ligue des champions .
Quelques remarques concernant cette liste :
- Kluivert c'est un gag , on ne le reverra jamais ?
- Diarra très bon gardien
- Kamara a été recruté pourquoi , cet hiver ? il a joué 3 minutes
- De Carvahlo n'est même plus dans le groupe alors qu'on a encore 4 blessés et un suspendu .
- Guezzal toujours la , mais ne sert à rien .
salut Juni,
- Kluivert, on verra, c'est le type de joueur qui a besoin d'être vraiment à 100 %, ses qualités étant principalement physiques
- Kamara, bonne question, peut être une opportunité, plutôt pour l'année prochaine. Il a aussi peu joué parce que Mata est revenu vite de la CAN (et a rejoué trop vite), et Kluivert a assuré (Tessmann aussi en DC).
- De Carvalho n'apportait pas grand chose quand il jouait, il a surtout été utile pour faire le nombre en coupe d'Europe. Entre temps, on a recruté Nartey et Mangala est revenu, et Tolisso joue plus bas.
- Ghezzal on savait que c'était une mauvaise idée dès qu'on a appris sa signature, heureusement qu'il est sympa.
J'ajouterais à tes remarques que Kango reste dans le groupe malgré les présences d'AMN et Hateboer, ce n'est pas rien (Fonseca compte sûrement sur un des deux pour suppléer Abner si besoin, voire même être titulaire à gauche, d'ailleurs Hateboer me rassurerait plus qu'Abner défensivement, et Moreira n'a pas besoin de joueur pour dédoubler dans son dos)
À moins que vous ayez des infos du staff ou voyez vous que Kluivert est blessé il n’est peut être tout simplement pas à 100% et donc après la conf de presse PF ne reprendra pas de risque comme pour Moreira même si c’est un baltringue sans cerveau incompétent selon certains experts sur diplômés de ce site sans doute coach d’équipe professionnelles à la retraite.
Pour l'instant il se passe absolument rien d'intéressant entre Lille et Lens au bout de 25 minutes de jeu.
Rennes nous a rejoint au nombre de points, on a intérêt à gagner demain sinon je vous dit pas la motivation des Bretons pour les dernières journées, idem si Monaco gagne.
Strasbourg revient à 4 pts, la aussi attention, 4 pts c'est rien du tout.
Apparemment, Rennes est pas mécontent du départ de Beye..
En résumé, nous avons un groupe presque au complet mais un bon nombre ne pourront pas faire équipe.
Genesio est en train de nous faire très mal , lens est battu à Lille pour le moment .
Et maintenant 2-0 pour Lille 🫣
Si on perd demain on peut se retrouver 6eme a égalité avec rennes , ce serait la grosse dégringolade.
Potentiellement candidats à la 7eme place , hors coupes d'Europe , autant dire la grosse cata .
La pression sera totale demain , défaite interdite ! 😵💫
Fonseca va encore pouvoir dire que c'est de la faute de Sage (qui perd contre Lille) !
Et sinon je fais que de dire que le chemin le plus court vers la LdC c'était de gagner l'EL... eh bah j'en démords pas.
Ca fait des années que l'OL est mauvais dans le sprint final, la seule exception étant le printemps 2024.
on est le 4? avril ? alors croyez moi les gones on finira devant Lens !
3-0 pour Lille, les lensois sont méconnaissables.
Il faut 3 pts demain, un nul et c'est finit pour la troisième place on ne reverra plus les lillois.
Après en soi c'est déjà un miracle (un vrai pour le coup, pas comme se faire piteusement sortir contre Vigo en 16ème d'EL en marquant un seul but grâce à une Arconada) ce que Lens fait cette saison.
Et puis au moins y aura pas de regret que le Qatar gagne encore le Championnat, ca m'aurait frustré que ça se joue à 1 point.
Ecoute ça sinon : https://www.youtube.com/watch?v=RFLTBfFaTtw
Tu devais pas la fermer jusqu’a la fin de la saison toi?! Ça serait tellement bien! Si l’ol va chercher le poduim elle est là l’anomalie vu comment la saison a commencer. Tu es d’une malhonnêteté intellectuelle qui est insupportable. Bon courage à l’ol pour bien finir la saison et quand aux gens comme toi vivement qu’on les entendent plus
"Tu devais pas la fermer jusqu’a la fin de la saison toi?! "
Hahha ouai j'y avais songé après Vigo mais après j'ai pensé à l'extase que me procurait le fait de foutre la rage à des branleurs demeurés comme toi, du coup j'ai décidé de continuer à poster 😉
Merci pour la motivation que tu m'apportes en tout cas, t'es grave chou ❤️
Un branleur demeuré rien que ça?! Je t’invite a ce qu’on discute ensemble de vive voix pour voir qui est le demeuré des 2
"Je t’invite a ce qu’on discute ensemble de vive voix pour voir qui est le demeuré des 2"
Euh bah non justement le principe d'un "demeuré" c'est qu'il se repère en quelques phrases, sans besoin de longue discussion.
Ca fait gagner du temps.
Et c'est pour ça que j'ai pu vite te catégoriser ainsi.
Bonne soirée 😉
assume ce que tu es..et pas juste derriere un clavier
Tu ne mérite vraiment aucune attention..je sais pas pourquoi je te parle
Tu es tellement à côté de la plaque sur tous les sujets😔
"Tu ne mérite vraiment aucune attention..je sais pas pourquoi je te parle"
Car ce que tu penses être de la détestation à mon égard est en fait de l'admiration.
Assume la fascination que j'exerce à ton égard et tu pourras enfin vivre en paix avec toi-même.
Pour info je suis sur Angers et la presse insiste sur le fait qu'ils n'ont pas de pression malgré leurs abscences.
Il faut prendre ce match très au sérieux, ils n'ont pas l'intention de faire figuration selon la presse locale.
La coupure de la trêve a fait mal aux lensois , ils se font humilier .
J'espère que l'Ol sera en jambes demain sinon la saison se termine demain soir .
A qui le dis tu !
Hahahahahahahah J.fin de saison.ol !!!!!
Tu m'as tué p*tain 😂
Tant mieux si j'arrive à te redonner le sourire
😅
Léger petit jeu de mots avec mon pseudo
Je sais pas encore comment je vais faire pour aller voir les derniers matchs au parc 🤔
Croiser les doigts non, serrer les fesses non plus
J'ai pas d'idées ...
C’est pas j.f.ol il est encore noté comme ça sur l’autre fil.
Usurpateur ! 😜
Bon j'ai fait un ou deux essais pour voir comment ça marchait 😂
N'est pas monark qui veut 😂
En tout cas, j'ai le plus bel avatar de tous ici 😛
Tonga, j'ai pas fait de recherche mais on dirait mon père dans les années 50 😅
Meme chatte j'ai pété ne m'a pas donné de réponse precise
@JFOL
"Tonga, j'ai pas fait de recherche mais on dirait mon père dans les années 50 😅"
Tu parles de mon avatar haha ?
Bah comme dirait l'autre : Je suis ton père !
Non en vrai c'est Georges Guingouin, militant communiste héros de la Résistance
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/georges-guingouin
"Georges Guingouin est né le 2 février 1913 à Magnac-Laval (Haute-Vienne). Son père, sous-officier de carrière, est mort pour la France le 28 août 1914 dans la région de Bapaume. Sa mère était institutrice.
Après des études à l'Ecole primaire supérieure de Bellac, il intègre l'Ecole normale d'instituteurs de Limoges. Appelé sous les drapeaux en 1934 comme secrétaire d'état-major à la 6e Compagnie du Train à l'Ecole militaire à Paris, il est ensuite nommé au poste d'instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts (Haute-Vienne) dont il devient secrétaire de mairie.
Militant communiste depuis 1935, il est secrétaire du rayon d'Eymoutiers comprenant les cantons de l'est du département.
Mobilisé le 23 août 1939 au groupe de transport 120/124, blessé le 17 juin 1940, il est évacué à l'hôpital Sainte Madeleine de Moulins-sur-Allier.
Le 18 juin, la ville est attaquée par les Allemands. Se refusant à être fait prisonnier, Georges Guingouin rejoint sous la mitraille le poste de secours de l'unité qui défendait la ville et se fait évacuer sur Montluçon.
Revenu dans ses foyers et remis de ses blessures, il commence immédiatement, sous le pseudonyme de Raoul, à renouer les liens avec les militants du parti communiste clandestin. Il forme des groupes, édite et diffuse des tracts du Parti et confectionne des fausses cartes d'identité. Ayant repris son poste d'instituteur à la rentrée, il est révoqué au bout de quelques semaines en octobre 1940 comme militant communiste.
Il poursuit ses activités clandestines et, en février I94I, il échappe de peu aux inspecteurs de police venus l'arrêter. En avril, il "prend le maquis", se réfugiant chez des amis et dans une sapinière de la commune de Soudaine-Lavinadière en Corrèze. A la tête d'une imprimerie clandestine, Georges Guingouin vit dans les plus dures conditions, tantôt dans des cahutes, des maisons inhabitées ou même dans des souterrains. Il organise des distributions massives de tracts lors des grands rassemblements que sont les foires.
Des arrestations en cascade le contraignent à s'exiler en Corrèze de juillet 1941 à juillet 1942. Il y prend de nouvelles responsabilités au sein de la direction du PC corrézien et crée les premiers groupes armés. Il réalise néanmoins des actions en Haute-Vienne. Ainsi, le 1er octobre I94I, à Saint-Gilles-les-Forêts, il enlève un stock de cartes d'alimentation à la mairie. Le 26 janvier 1942, il est condamné par contumace par le Tribunal militaire de la 12e Région aux travaux forcés à perpétuité.
En mai 1942, Gabriel Roucaute, l'un des dirigeants du Parti communiste en zone sud, lui demande de déplacer son action à Limoges, considérant qu'elle doit être menée essentiellement dans les centres urbains. Georges Guingouin s'y refuse, ne voulant pas abandonner les hommes qu'il a organisés en groupes de combat. A la fois chef et soldat, il va diriger de nombreuses actions de sabotage.
De retour en Haute-Vienne, il y développe la résistance militaire dans les secteurs d'Eymoutiers, Saint-Léonard, Châteauneuf et Saint-Germain-les-Belles. Le 12 décembre 1942, il donne le signal d'une campagne qui empêchera la livraison de fourrage aux Allemands en faisant détruire dans la région les botteleuses du ravitaillement général destinées aux réquisitions de foin imposées par le gouvernement de Vichy. En août 1943, pour empêcher les récoltes et donc les réquisitions, il fait sauter cinq batteuses de blé simultanément. Enfin, il s'oppose ouvertement à l'autorité de Vichy en signant de son nom les affiches du "Préfet du maquis" qui imposent un barème plus rémunérateur pour les produits agricoles et oblige les meuniers à revenir à un taux de blutage normal.
Des actions multiples, qu'il dirige personnellement, sont entreprises contre les moyens de transport, les usines, etc. Les plus importantes sont l'enlèvement de 1 772 kg de dynamite à Puy-les-Vignes le 25 janvier 1943 et la destruction du viaduc de Bussy-Varache le 13 mars 1943. C'est à ce moment qu'il constitue le maquis de la forêt de Châteauneuf. L'économie de guerre allemande est frappée par la destruction de deux chaudières à l'usine de régénération de caoutchouc Wattelez à Limoges le 9 mai 1943. Puis une atteinte sévère est portée aux communications de l'armée allemande, le 11 juillet 1943, par le sabotage du câble téléphonique souterrain reliant la base des sous-marins de Bordeaux à l'état-major de la Kriegsmarine à Berlin.
Dès janvier 1944, la zone d'influence du maquis de Châteauneuf dirigé par Georges Guingouin, couvre tout l'est de la Haute-Vienne. Le maquis affronte les forces de l'ordre de Vichy lors de nombreuses attaques et embuscades : au château de Farsac, le 5 février 1944, aux combats de la Ribeyrie le 11 février 1944, de Plainartige en avril 1944, et de Martoulet en mai 1944.
Le maquis de Châteauneuf, devenu la 1ère Brigade de marche limousine, structuré en compagnies et bataillons, compte, début juin 1944, environ 1 000 combattants. Le 9 juin 1944, le maquis tient tête à une colonne de la Division SS Das Reich et subit plusieurs attaques aériennes.
Objet d'une offensive terrestre des Allemands entre le 17 et le 24 juillet 1944 au Mont Gargan, la 1ère Brigade du colonel Guingouin perd 97 tués et blessés infligeant à l'ennemi des pertes d'environ 250 soldats tués et blessés.
Le 3 août, le colonel Guingouin devient chef départemental des FFI de Haute-Vienne. A la tête de 8000 hommes et avec l'aide d'une mission militaire interalliée, il prépare les opérations de libération de Limoges. Il exige la capitulation de la garnison de la ville encerclée par la 4e brigade FFI. Le 21 août, le général Gleiniger accepte de capituler mais ce dernier doit faire face à la rébellion du 19e Régiment de police SS. Profitant du fait que les maquisards ont abandonné leurs postes de combat pour entrer pacifiquement dans la ville, cette unité s'échappe vers la Creuse. Une partie de la garnison ennemie comprenant 13 officiers et 350 hommes se rend alors et, le soir, Limoges est libérée."
Regarde ça si tu veux avoir un aperçu de ce genre de héros ;
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-023661/resistances/
Une série en 4 épisodes d'Arte qui vaut mieux que toutes les séries Netflix.. et tous les matches de l'OL actuel haha
Très Intéressant ! Je ne le connaissais pas
Un héros comme il y en a eu de gauche ... comme de droite 😘 pendant la résistance
Bon aucun rapport avec l'OL mais après tout .... 👍
"Un héros comme il y en a eu de gauche ... comme de droite 😘 pendant la résistance"
Ah non mais ça je le nie pas du tout.
Evidemment que les gaullistes étaient de droite et héros de la résistance.
Et même un gars qui était initialement de l'Action française comme Daniel Cordier a fini par devenir secrétaire de Jean Moulin.. et est passé à l'extrême gauche après la 2nde GM (car il avait compris où était le camp du bien 😉 ).
Maintenant les bataillons principaux de résistants une fois le PCF entré en guerre (en 1941) bah ils venaient du PCF.
Mais des militants PCF comme Guingouin sont entrés en guerre avant que le PCF n'y entre officiellement.
Et sinon toi qui aimes Lyon tu dois savoir que les trois groupes majeurs de résistances hors PCF étaient à Lyon :
- Franc Tireur (rien à voir avec le journal de m*rde aujourd'hui)
- Libération Sud (rien à voir avec le journal non plus) : à tendance communiste avec les époux Aubrac et l'immense Astier de la Vigerie
- Combats : plutôt de droite sous l'égide de Pierre Fresnay. C'est malheureusement de ce groupe que provient celui qui a probablement trahi Jean Moulin à Caluire (René Hardy).
Donc évidemment que la Résistance a été transpartisane et c'est cela qui a mené au Conseil national de la Résistance.
Par contre JFOL, désolé mais :
1) les ancêtres de Macron (grand patronat) étaient collabos
2) les ancêtres du RN (Pierre Bousquet et cie) étaient collabos
Ca c'est un fait et si on veut préserver l'héritage du Conseil National de la Résistance, c'est cette vermine qu'il faut éradiquer 😉
Bref tu devrais regarder la série Arte elle est exceptionnelle, c'est autre chose que les matches de Tessman et Abner.
PS :
Jfol, je t'invite à lire cet hommage à Georges Guingouin fait par le député LFI de Limoges Damien Maudet : https://damienmaudet.fr/81-ans-de-la-liberation-de-limoges/
Si t'étais pas matrixé par Cnews, y aurait plein de députés de gauche que t'adorerais je suis sûr, grand sensible et humaniste que tu es malgré tes apparences droitardes 😉
@ cave
"C’est pas j.f.ol il est encore noté comme ça sur l’autre fil.
Usurpateur ! 😜"
En fait quand tu changes de pseudo ici, tu gardes ton ancien pseudo sur les articles passés, par contre l'avatar te suit rétrospectivement.
Par exemple, si tu trouves mes messages de 2020, y aura mon image actuelle alors qu'à l'époque j'avais Le Bon la Brute et le Truand.
Salut Tonga
"..... y aura mon image actuelle alors qu'à l'époque j'avais Le Bon la Brute et le Truand."
Le Bon, on sait que c'est toi, la Brute, c'est sûrement le Boulanger ou son clone mais ....le Truand ?
un très pauvre Lille Lens ce soir avec 2 de nos anciens entraîneurs, factuellement indigne d'un sommet de notre Ligue 1 ! qui en plus n'arrange pas nos affaires !
Ouais j'ai regardé le match entièrement, c'était pas chouette. Le 3-0 des lillois ne reflète pas leur match très moyen. Les lensois eux ont été inexistant.
Angers est tranquille car il sait qu'ils vont combattre un groupe affaibli et une équipe de relanceurs.
Rennes qui gagne à Brest et Lille qui bat Lens c’est très très mauvais pour nous.
Haise on le sait en coupe c’est un nullos mais en championnat il est redoutable, faudra compter sur Rennes pour le podium.
En plus de Monaco et Lille.
Il faudra un miracle pour finir dans les 4!
vous êtes bien pessimistes. Marseille avec Beye, ils n'y a aucune certitude (et sans Greenwood).
Lille a surclassé Lens ce soir, ils sont capables de perdre des points contre des équipes de bas de tableau, après tout c'est une équipe de Genesio. Pas vu le match de Rennes. Et Monaco, ça peut très bien faire comme nous en cas de contre-performance, une mauvaise série qui succède à une bonne.
Notre problème, c'est surtout qu'on est les seuls à encore devoir jouer le Qatar et qu'ils montent sérieusement en puissance.