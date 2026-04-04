Angers - OL : les Lyonnais toujours vainqueurs depuis 2022

Depuis quatre ans, l’OL est toujours sorti vainqueur de ses confrontations face au SCO. Une dynamique qu’il aura à cœur d'entretenir pour lancer son sprint final.

Le retour aux affaires. Après deux semaines sans rencontre, la Ligue 1 va reprendre ses droits ce week-end. Les Lyonnais, qui n’ont pas connu le succès dans l’élite sur les cinq journées, seront à la recherche d’un nouvel élan positif. Pour ce retour, la formation de Paulo Fonseca se déplacera sur la pelouse du stade Raymond-Kopa à Angers.

Face aux Angevins, les Rhodaniens réussissent particulièrement bien ces dernières années. En effet, depuis le 3 avril 2022 et leur victoire 3-2 au Parc OL, ils ont toujours pris le dessus sur le SCO. À l’approche de ce nouvel affrontement, les coéquipiers d'Orel Mangala restent ainsi sur une série de six victoires consécutives face à leur adversaire du week-end.

Seulement une défaite et deux nuls depuis 2016

En élargissant le spectre, la domination est encore plus nette. Depuis 2016, l’OL n’a été battu qu’à une seule reprise par le club d'Anjou, pour un bilan de quatorze victoires, deux matchs nuls et une défaite. Un revers qui reste néanmoins marquant : le 15 août 2021, les hommes de Peter Bosz s’étaient lourdement inclinés 3-0 (Boufal 20e, Marcelo contre son camp 53e et Ounahi 77e).

À l’aube de cette 82e confrontation entre les deux équipes, les Lyonnais auraient donc tout intérêt à s’appuyer sur ces bons souvenirs pour aborder ce déplacement avec confiance. Car dans une lutte toujours plus serrée pour les places européennes, un départ réussi dans ce sprint final pourrait leur faire le plus grand bien.