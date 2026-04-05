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Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest (crédit David Hernandez)

OL Académie : début de tournoi raté pour les U17 à Amsterdam

  • par David Hernandez

    • Présents au prestigieux tournoi organisé par l’Ajax Amsterdam, les U17 de l’OL ont vécu un samedi compliqué. Avec deux défaites, les jeunes Lyonnais vont se battre pour ne pas finir dernier de leur poule ce dimanche.

    Avant le début du tournoi, Djibril Merouani, capitaine de l’OL, affichait la couleur : les U17 lyonnais était à Amsterdam "pour gagner" l’Olympia Future Cup. Malheureusement, la prémonition du jeune milieu n’a pas vraiment été suivie d’acte. Présents à ce prestigieux tournoi, les joueurs de Samy Saci et Mour Paye ont vécu un samedi des plus compliqués. Avec le Real Madrid, Anderlecht et le Bayer Leverkusen dans sa poule, l’OL a débuté par deux défaites.

    Encore un match ce dimanche et un autre lundi

    La première contre le club madrilène (2-1) en fin de matinée. La seconde, très lourde, contre la formation belge (2-6). Un second revers qui a mis fin aux espoirs de disputer les demi-finales de ce tournoi à Amsterdam. Opposés à Leverkusen en ce dimanche de Pâques (13h30), les U17 tenteront de ne pas finir dernier de la poule B. Ils joueront quoi qu'il arrive un dernier match lundi. Soit pour jouer pour le match de la cinquième et sixième place du classement général lundi en début d’après-midi. Sinon, ce sera pour la dernière et avant-dernière place à 11h.

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