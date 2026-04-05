À Angers, l'OL a plus que jamais la pression du résultat

Sur une série négative depuis plus d'un mois, l'OL se déplace à Angers en ayant retrouvé des forces mentales et physiques. À l'heure d'attaquer le sprint final, les Lyonnais veulent reprendre leur marche en avant, pour éviter d'avoir à regarder dans le rétroviseur.

Ce dimanche, l'OL jouera à 15h du côté d'Angers. Le groupe lyonnais aura déjà une belle vision de ce que le retour de trêve a réservé dans la course à l'Europe. Avec Strasbourg, Rennes et Lille ayant déjà joué samedi soir, les mauvais points n’ont malheureusement pas été distribués. Cela rajoute forcément un peu de pression dans ce déplacement dans le Maine-et-Loire. Incapable de gagner depuis huit matchs toutes compétitions confondues, l'OL n'a désormais plus que la Ligue 1 pour occuper ses semaines.

Presque impensable il y a encore un mois, mais l'accumulation des blessures et des contreperformances a remis dans le rang le club rhodanien. Au stade Raymond-Kopa, les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent briser cette mauvaise dynamique qui a remis en cause certains objectifs. Seulement, il en reste encore un : "faire mieux que la saison passée, donc accrocher la Ligue des champions", comme l'a avoué Orel Mangala vendredi.

"On doit faire un meilleur sprint que les autres"

À sept journées de la fin, l'OL n'a plus l'avance confortable qu'il avait avant de se rendre à Strasbourg le 22 février en qualité de troisième du championnat. Ni même cette possibilité de mettre l'OM à huit points quand Rémi Himbert inscrivait le 2-1 au Vélodrome à un quart d'heure de la fin. Aujourd'hui, le club marseillais a attaqué cette 28e journée sur le podium, mais va à Monaco ce dimanche soir. Un duel entre concurrents européens, vingt-quatre heures après Lille - Lens, qui a vu le LOSC prendre provisoirement la 3e place.

Contre Angers, les Lyonnais ont donc la pression mais aussi la possibilité de mettre la aussi bien sur l'OM que sur Monaco. Une perspective qui plait aux supporters, mais dont le vestiaire semble loin de prendre en considération. Du moins publiquement. "On ne regarde pas ailleurs, on reste concentrés sur nous-mêmes. Mais c’est vrai que la troisième place a créé des ambitions", a poursuivi le milieu belge. En enchaînant les mauvaises performances comptables "malgré de bonnes choses dans le jeu", l'OL a relancé cette course à la C1 qu'il n'a plus goûtée depuis 2020.

"Difficile d'imaginer être dans la course en début de saison"

Une éternité pour un club comme celui qui a dominé le football français des années 2000. Entre Lille, troisième (50 points) et Rennes, sixième (47), voire Strasbourg septième (43), l’ordre du classement final peut bouger d’une journée à l’autre. Statistiquement, l'OL aurait le calendrier le plus compliqué de cette fin de saison d'après Opta. Les partenaires de Pavel Sulc recevront pourtant quatre fois pour trois déplacements, dont celui à Angers ce dimanche. Un voyage qui doit lancer parfaitement ce sprint final. Dans ce mano a mano, le moindre faux pas pourrait s'avérer fatal. "Nous sommes en bonne position aujourd’hui pour faire ce sprint, a concédé Paulo Fonseca. On doit faire un meilleur sprint que les autres. Si on est encore dans les quatre premiers à la fin, ce sera magnifique."

L'enchaînement des treize victoires consécutives a fait naître des espoirs autour du club. Mais, comme l'a rappelé le coach portugais, jouer la Ligue des champions "était peut-être difficile de l’imaginer cette année parce que nous avions la sensation d’être partis au début de la saison aux dernières places, comme pour une année zéro." Alors ce ne serait que du bonus. Un bonus à plusieurs millions d'euros qui ferait du bien et pas seulement à l'ego.