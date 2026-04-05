Angers - OL : vers un retour à un onze-type ?

Avec le retour de plusieurs blessés, Paulo Fonseca retrouve des solutions au moment d'aller à Angers. Ce dimanche (16h), l'OL devrait retrouver un onze qui se rapproche de celui du début de l'année 2026.

Il l'a avoué lui-même, il a "oublié le moment où il pouvait compter autant d'options" dans son groupe. Ce dimanche (16h), Paulo Fonseca ne pourra pas se plaindre des absences. Il reste certes encore quelques dossiers à gérer avec Ernest Nuamah et Ruben Kluivert qui n'ont pas été jugés aptes à faire le déplacement, mais les munitions seront bien là au stade Raymond-Kopa. Elles ne seront pas de trop alors que l'OL a plus que jamais la pression du résultat suite aux victoires de Strasbourg, Rennes et Lille samedi. Pour répondre à ses concurrents directs et pour enrayer la spirale négative d'avant trêve internationale (huit matchs sans victoire), la formation rhodanienne devrait retrouver un onze plus en adéquation avec ses ambitions finales.

Qui pour accompagner Morton ?

Fonseca a confirmé qu'Ainsley Maitland-Niles avait les capacités physiques "pour démarrer la rencontre". Absent depuis presque un mois, l'Anglais devrait retrouver son couloir droit malgré son manque de rythme. De l'autre côté, Abner va profiter de la longue suspension de Nicolas Tagliafico pour enchaîner. Finalement, tous ces retours de blessures devraient permettre de retrouver un onze proche de celui qui avait parfaitement débuté l'année 2026. Un trio Endrick - Sulc - Moreira aux avant-postes, un Corentin Tolisso dans un poste de meneur et un double pivot. Reste à savoir qui accompagnera Tyler Morton... Orel Mangala qui reprend du rythme depuis quelques semaines ou Tanner Tessmann, dans le dur de son côté ?

La compo probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Mangala (ou Tessmann) - Endrick, Tolisso, Moreira - Sulc