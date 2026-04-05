Angers - OL : vers un retour à un onze-type ?

Avec le retour de plusieurs blessés, Paulo Fonseca retrouve des solutions au moment d'aller à Angers. Ce dimanche (16h), l'OL devrait retrouver un onze qui se rapproche de celui du début de l'année 2026.
Il l'a avoué lui-même, il a "oublié le moment où il pouvait compter autant d'options" dans son groupe. Ce dimanche (16h), Paulo Fonseca ne pourra pas se plaindre des absences. Il reste certes encore quelques dossiers à gérer avec Ernest Nuamah et Ruben Kluivert qui n'ont pas été jugés aptes à faire le déplacement, mais les munitions seront bien là au stade Raymond-Kopa. Elles ne seront pas de trop alors que l'OL a plus que jamais la pression du résultat suite aux victoires de Strasbourg, Rennes et Lille samedi. Pour répondre à ses concurrents directs et pour enrayer la spirale négative d'avant trêve internationale (huit matchs sans victoire), la formation rhodanienne devrait retrouver un onze plus en adéquation avec ses ambitions finales.
Qui pour accompagner Morton ?
Fonseca a confirmé qu'Ainsley Maitland-Niles avait les capacités physiques "pour démarrer la rencontre". Absent depuis presque un mois, l'Anglais devrait retrouver son couloir droit malgré son manque de rythme. De l'autre côté, Abner va profiter de la longue suspension de Nicolas Tagliafico pour enchaîner. Finalement, tous ces retours de blessures devraient permettre de retrouver un onze proche de celui qui avait parfaitement débuté l'année 2026. Un trio Endrick - Sulc - Moreira aux avant-postes, un Corentin Tolisso dans un poste de meneur et un double pivot. Reste à savoir qui accompagnera Tyler Morton... Orel Mangala qui reprend du rythme depuis quelques semaines ou Tanner Tessmann, dans le dur de son côté ?
La compo probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Mangala (ou Tessmann) - Endrick, Tolisso, Moreira - Sulc
Tessman…Abner…aïe aïe aïe…
Tu mets qui à gauche à la place de Tagliafico ?
Un jeune de l’académie. Abner nous coûte un but par match…
« Tessmann aie aie » , tu lui préfères le tracteur Mangala😞
Oui. Ou Merah. Ou Nartey. Ou n’importe quel joueur qui arrive à faire un contrôle et une passe à 5 mètres sans perdre le ballon…
Soyez plus indulgent avec Tessmann et Mangala. Tessmann a fait de très bons matchs en première partie de saison et Mangala semble prendre confiance actuellement. Ce sont de bons joueurs, pas brillants mais très utiles dans une équipe. L’important c’est de tenter d’anticiper leur baisse de régime et ça c’est le travail de Fonseca et de son équipe ! Tous les joueurs ont des passages à vide dans une saison. C’est plus visible chez les joueurs « moyens » que chez les joueurs de talent!
"Ce sont de bons joueurs "
Difficile de le savoir pour Mangala, il a quasiment jamais joué depuis qu'il est arrivé à l'ol.
Tessman à mes yeux et à une grande majorité d'autres ça reste un joueur plutôt moyen que bon. Disons que si il venir à partir en juin prochain il manquera pas à grand monde et on l'oubliera même très vite.
Encore un qui fait parti de ses innombrables joueurs moyens qui débarquent depuis une douzaine d'années au club.
C’est pas nouveau qu’on a mémoire courte dans le foot.
L’an dernier il y a désaffection de Tessman qui était en comparaison de Matic un bourrin pataud. Acherchour l’a bien démoli (à juste titre, il a mis du temps à s’adapter).
Mais en début de saison c’est le meilleur. Les autres aussi comme Niakhaté, Morton et Merah ont été bons, mais Captain America c’était LE taulier.
Celui qui arrive dans une forêt de jambes et qui trouve Fofana ou Moreira tout là bas comme le faisait Juninho avec Malouda…
Ok ensuite je sais pas ce qui est arrivé dès sa sélection, mental ou physique ça a lâché.
Mais pardon d’avoir bouffé du poisson car je peux pas critiquer ce joueur. Tous ont des moments moins bien, Tolisso a eu le même l’an dernier.
Mais le Tessman de septembre il est tous les jours dans l’équipe. Je suis curieux de voir comment se passera sa coupe du monde.
Car c’est énorme pour lui, les USA sont une petite nation de football et ils vont avoir une pression populaire de dingue. C’est peut-être ça qui l’a changé qui sait ?
Hello Cavegone, il était bon car Tolisso et Morton étaient au top du top…c’est comme Caqueret qui n’était bon que quand Guimaraes était bon…
Salut RVB, c’est cruel de dire ça!
Caqueret je suis le premier à pointer ses défauts, mais il a un profil à une touche de balle si ça bouge pas autour de lui il galère.
C’est un peu pareil pour Tessman.
Mais moi je juge pas de la manière aussi caricaturale les mecs. Moi je sais ce que j’ai aimé chez Tessman.
C’est son jeu long qui casse le bloc adverse. C’est que pour compenser sa lenteur gestuelle il joue volontiers en une touche. Et surtout, ses replis !
Tu as oublié quand t’es déséquilibré en début de saison le pompier de service c’est lui. Avec Morton et Niakhaté.
Et ce but en coupe d’Europe il n’arrive pas par hasard. Son niveau de confiance et de fraîcheur l’ont amené à être bon.
Il aurait peut-être été moins bon sans Morton ou Coco (qui jouait plus haut quand meme) mais on s’en fiche un peu non ?
Notre ami P.Sage a pris une volée face à Lille ! Mauvaise nouvelle pour nous ou motivation supplémentaire pour gagner ce dimanche? Nous allons enfin pouvoir aligner une belle équipe contre Angers. Allez l OL la fin de saison va être acharnée.
Angers Brest Paris FC Lorient Nantes, à part l'ol voilà les matchs de fin de saison du PSG, ça pose question quand même un peu non ? Quand même un ptit peu...
Salut JD36 ça ne pose plus question à force.
Ils sont vraiment lourds et n’ont vraiment pas besoin de ça.
Ça m’est égal de passer pour un complotiste, les Qataris sont des parasites. Ils ont contaminé toutes les instances.
Alors, surtout, stop avec tessmann. Les blagues les plus courtes sont les meilleures et la ça ne fait plus rire personne.
Mangala mérite clairement d'être titulaire à sa place. Ensuite Nartey et si il y a hécatombe de blessures à l'échauffement, oui on mets l'américain.
Mais son seul poste, ça doit être cireur de banc.
Ensuite AMN... Désolé, mais pour moi il faut mettre soit Hateboer ou Kango pour plusieurs raisons.
Ils ont pas été moins bons que AMN.
Et AMN étant dispo, le mettre sur le banc, alors qu'il est apte, ça va lui montrer que sa place n est pas acquise et qu'il va devoir se bouger les fesses et arrêter d'être nonchalant.
« Mangala mérite clairement d’être titulaire »
🤣🤣🤪🤪
A 35 M€ ça fait cher pour un Massey Ferguson
https://www.dailymotion.com/video/x7wi4w
Salut Florent, ok pour qu’il retrouve le banc surtout s’il n’y a pas une vraie transformation, car ce gabarit quand il est emprunté ça se voit direct.
Mais comme je dis plus haut, pas besoin d’être absolu non plus, c’est un joueur qui a un bon pied même à deux de tension, donc bon si tu couvres derrière je sais pas si on peut parler de blagues.
Car il se place bien défensivement quand même, alors que Nartey parfois il oublie totalement le marquage. Ça passe pour l’instant mais bon les replis défensifs de Tessman même quand il est mauvais il en fait des précieux. Avec Morton Mata et Niakhaté c’est les meilleurs dans ce registre. C’est pas le côté le plus flamboyant du foot mais ça compte dans le temps.
Pfff ca me déprime ces matchs à 15h, il fait trop beau pour s'enfermer et regarder un match de foot..
Et puis 15 jours sans match ca repose..
Bref je vais vraiment finir par faire comme les jeunes, regarder les résumer des matchs sur YouTube car de toute facon ce championnat est inintéressant on sais qui va le gagner à l'avance.
Salut le roi
16h ou 15h ? David nous embrouilles 😂, mais ça ne change pas grand chose, en effet avec ce beau temps je pars en rando toute l'après midi. Donc pas de matchs ni des garçons ni des filles aujourd'hui.
Salut oui je crois que c'est à 15h..
Tu as bien raison de partir en rando, je te souhaite une super ballade!
Merci, bonne journée si tu sors prendre le soleil.
Merci Juni
En plus la 1/2 finale de cdf des Fenottes est à 16 heures
Une fois de plus les supporters des 2 équipes sont pris pour des c.on.s
Message à la fédé et aux ligues pros : ne changez rien les mecs... ce n'est que l'OL, ce petit club de province qui empile les trophées côté féminin... et qui anime chaque année le championnat côté masculin 😡
Salut Isabielle, y en a que pour Paris et Marseille.
Quand tu vois les valeurs et les comportements qui animent ces clubs…🙄 Et on leur cède tout en plus…
Aller l’OL ❤️💙
Salut LeroiLyon,
tu sais bien que je partage cette lassitude.
Je regarde de plus en plus en replay. Et sinon je ne regarde pas du tout, même les résumés.
Contre le QSG j’ai vu la faute sur Tessman mais c’est tout. En fait ces andouilles ont créé le désintérêt en léchant les bottes des chameliers.
Eux qui ne voient que par l’Europe en plus…
Et nous on se donne les moyens de…et on se fait fourrer par un arbitre, par des blessures où la réussite miraculeuse de nos concurrents 🙄
Pendant la trêve j’ai perdu tout espoir de 4ieme place. Les chameliers ont gagné j’ai plus la passion.