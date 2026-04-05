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Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
Tanner Tessmann buteur pour OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Angers - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

  • par Alban Nivet

    • Après une série compliquée, l’Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse d’Angers ce dimanche (15h). Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.

    Avant match

    Toujours en quête de confiance. L’OL aborde ce déplacement à Angers dans une dynamique négative, avec plusieurs rencontres sans victoire. Battus (1-2) par Monaco à domicile, les Lyonnais ont une nouvelle fois laissé filer des points après avoir pourtant montré de bonnes intentions, illustrant leur incapacité à gérer leurs temps faibles. Seulement, ce dimanche, Paulo Fonseca retrouve un groupe presque au complet, de quoi espérer retrouver un peu de constance dans le jeu. Les forfaits de Nicolas Tagliafico, Malick Fofana et Rémi Himbert étaient déjà actés. Toutefois, malgré leur présence à l'entraînement, Ernest Nuamah et Ruben Kluivert n'ont pas fait le déplacement.

    Face à l'OL, Angers n’est pas dans une situation bien plus confortable. En effet, les Angevins restent sur plusieurs résultats décevants et affichent des difficultés défensives importantes ces dernières semaines. Un contexte particulier qui pourrait donner lieu à une rencontre ouverte, entre deux équipes en manque de repères. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce dimanche, l'OL n'a besoin que d'une chose : les trois points.

    À quelle heure se jouera Angers - OL ?

    Le coup d’envoi sera donné à 15h à Angers dans un Stade Raymond Kopa qui a quasiment fait le plein. L’arbitre Ruddy Buquet sera au sifflet pour diriger la rencontre.

    Sur quelle chaîne sera diffusée Angers - OL ?

    La rencontre entre Angevins et Rhodaniens, lors cette 28ᵉ journée de Ligue 1, diffusée sur Ligue 1 +. Smaïl Bouabdellah et François Clerc assureront les commentaires du match tandis que Alexis Grasso sera en bord de terrain.

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