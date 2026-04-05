Ligue 1, Gambardella, Coupe de France : où donner de la tête ce dimanche ?

Ce dimanche, les supporters lyonnais devront presque se dédoubler tant plusieurs équipes seront engagées au même moment.

Il faudra avoir les yeux de partout ce dimanche. Dès 15h, Ruddy Buquet donnera le coup d’envoi de la rencontre entre le SCO et l'Olympique lyonnais au stade Raymond-Kopa. Une échéance importante pour les hommes de Paulo Fonseca qui doivent se relancer après la trêve internationale. Au ralenti en championnat depuis cinq journées (trois revers et deux nuls), les coéquipiers de Corentin Tolisso tenteront de retrouver le chemin du succès face à des Angevins, eux aussi en cruel manque de confiance.

Le besoin de soutien des U18 en Coupe Gambardella

Parallèlement, les U18 lyonnais disputeront un duel à quitte ou double face à Rennes au GOLTC (15h). Les protégés de Florent Balmont viseront la victoire afin de se hisser dans le dernier carré de la Coupe Gambardella. La simultanéité avec l'affiche des professionnels pourrait fortement impacter l’affluence et le soutien attendus à Décines, bien que l'entrée soit gratuite. Cette ferveur sera plus que précieuse pour les coéquipiers de Walid Nechab, qui espèrent continuer de rêver d’un trophée qui échappe à l’OL depuis 2022.

OL Lyonnes pour finir en beauté

Les joueuses d'OL Lyonnes seront les dernières à entrer en scène. Trois jours après leur quart de finale retour de Ligue des champions face à Wolfsburg, les coéquipières d’Ada Hegerberg se rendront de nouveau en Alsace, après le match nul concédé à Strasbourg la semaine dernière (2-2). Le groupe de Jonatan Giráldez disputera cette fois une demi-finale de Coupe de France face aux Alsaciennes (16h).

Si les hommes font le travail en amont, elles auront les cartes en main pour aller chercher la passe de trois d'un dimanche qui s'annonce plus qu'animé par le football rhodanien, mais pas forcément simple à suivre pour les supporters.