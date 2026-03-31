Actualités
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL : le retour en forme de Corentin Tolisso a même surpris ses proches

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Auteur d'une grande saison, Corentin Tolisso espère ramener l'OL en Ligue des champions. Son père a avoué sa surprise de voir le champion du monde de retour à un tel niveau.

    Ce sera sans doute trop court pour retrouver les Bleus avant le Mondial. Néanmoins, Corentin Tolisso s'est donné toutes les chances d'y croire par ses performances réussies avec l'Olympique lyonnais depuis presque un an. Un retour au premier plan (33 matchs, 11 buts) que même les proches du capitaine rhodanien n'avaient pas envisagé.

    "Je le reconnais, je suis surpris de son niveau"

    Son père, Vincent Tolisso, l'a reconnu dans un entretien accordé à RMC Sport. Car avant d'être un élément déterminant (bien qu'il connaisse une baisse physique actuellement), le milieu de terrain a vécu des galères. "Quand j’ai vu son état lorsqu'il est revenu à l’époque (en 2022), je me disais que c’était cuit, que ce serait compliqué. Il n’arrivait plus à jouer, a confié le paternel. En tant que père, c'est compliqué, c’est difficile de voir son gamin comme ça. Je ne sais pas où il est allé chercher ce mental. Je suis le premier à le reconnaître, je suis surpris de son niveau."

    Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'OL, le champion du monde 2018 a encore une quête à mener. Celle de remporter une compétition avec la formation rhodanienne. "C'est son club de cœur, il le clame de partout. Gagner un trophée avec lui, ça a plus de valeur que les titres qu’il a eus au Bayern, a affirmé Vicent Tolisso. Son objectif était de revenir là où tout a commencé pour faire grandir l'Olympique lyonnais." En cette fin d'exercice 2026-2027, il pourrait déjà le ramener en Ligue des champions. Ce qui serait un bel exploit au vu de l'été dernier.

    à lire également
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France : Merah, Hamdani et Doganay (OL) jouent leur qualification
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mar 31 Mar 26 à 11 h 53

      Il n'a que 31 ans , pas si surprenant qu'il soit revenu à son niveau .
      Le père milite aussi pour son retour en bleus , mais avec DD les carottes sont cuites .
      Pourtant les bleus auraient bien besoin de joueurs d'expérience , il y en a peu .

      Kanté a été impressionnant contre la Colombie ( pour ceux qui ont vu le match ) , il a 35 balais !

      Je l'aurai mis dans mes 26 , il est meilleur que Camavinga à mes yeux , mais DD en a écarté d'autres au milieu , qui ont joué pourtant ces dernières années , comme kephren thuram .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : deux offres spéciales pour pousser vers la qualification 30/03/26
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France : Merah, Hamdani et Doganay (OL) jouent leur qualification 11:50
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : le retour en forme de Corentin Tolisso a même surpris ses proches 11:00
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Internationaux : l’OL sur tous les fronts ce mardi 10:15
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Avant de recevoir l'OL, Angers a repris par une double dose d'entraînements 09:25
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Coupe de France : Strasbourg - OL Lyonnes arbitré par Audrey Gerbel 08:40
    OL : "Les clubs européens ne peuvent pas travailler", estime le préparateur physique Xavier Frezza 08:00
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - Internationaux : Šulc et Karabec opposés à Nartey pour une place au Mondial 2026 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Mercato : Satriano quitte l'OL et rejoint définitivement Getafe 30/03/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et trois autres Lyonnaises en équipe de France U19 30/03/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - Internationaux : De Carvalho et Konan seuls Lyonnais à jouer ce lundi 30/03/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : intervention chirurgicale pour Fofana, absent à Angers 30/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Sondage : à quelle place va finir l’OL en Ligue 1 ? 30/03/26
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Nicolas Tagliafico (OL) a un rêve avec l'Argentine 30/03/26
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    OL Lyonnes - Wolfsburg de nouveau disponible en clair 30/03/26
    Ruddy Buquet
    Ruddy Buquet au sifflet d'Angers - OL 30/03/26
    Le logo de l'OL
    Carnet noir : l’OL pleure Albine Chambon 30/03/26
    Florent Balmont coach des U19 de l'OL
    OL Académie : les U18 lancent leur préparation de Coupe Gambardella 30/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut