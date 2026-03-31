Auteur d'une grande saison, Corentin Tolisso espère ramener l'OL en Ligue des champions. Son père a avoué sa surprise de voir le champion du monde de retour à un tel niveau.

Ce sera sans doute trop court pour retrouver les Bleus avant le Mondial. Néanmoins, Corentin Tolisso s'est donné toutes les chances d'y croire par ses performances réussies avec l'Olympique lyonnais depuis presque un an. Un retour au premier plan (33 matchs, 11 buts) que même les proches du capitaine rhodanien n'avaient pas envisagé.

"Je le reconnais, je suis surpris de son niveau"

Son père, Vincent Tolisso, l'a reconnu dans un entretien accordé à RMC Sport. Car avant d'être un élément déterminant (bien qu'il connaisse une baisse physique actuellement), le milieu de terrain a vécu des galères. "Quand j’ai vu son état lorsqu'il est revenu à l’époque (en 2022), je me disais que c’était cuit, que ce serait compliqué. Il n’arrivait plus à jouer, a confié le paternel. En tant que père, c'est compliqué, c’est difficile de voir son gamin comme ça. Je ne sais pas où il est allé chercher ce mental. Je suis le premier à le reconnaître, je suis surpris de son niveau."

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'OL, le champion du monde 2018 a encore une quête à mener. Celle de remporter une compétition avec la formation rhodanienne. "C'est son club de cœur, il le clame de partout. Gagner un trophée avec lui, ça a plus de valeur que les titres qu’il a eus au Bayern, a affirmé Vicent Tolisso. Son objectif était de revenir là où tout a commencé pour faire grandir l'Olympique lyonnais." En cette fin d'exercice 2026-2027, il pourrait déjà le ramener en Ligue des champions. Ce qui serait un bel exploit au vu de l'été dernier.