Ce mardi, Khalis Merah (U19), Adil Hamdani et Kenan Doganay (U17), auront l’occasion de décrocher leur ticket pour les phases finales des Championnats d’Europe des moins de 17 ans et des moins de 19 ans.

Être au rendez-vous estival. Voilà l'objectif des équipes de France de jeunes ce mardi. Khalis Merah et ses coéquipiers des U19 affronteront la Croatie à midi. Le match s’annonce crucial, car les Français accusent actuellement un retard de deux points au classement (6 points pour la Croatie contre 4 points pour les Bleuets). Une victoire est donc impérative pour espérer se qualifier pour la phase finale. Gêné à l’ischio-jambier après le match contre la Norvège (2-2), Merah a débuté sur le banc face à la Suisse (2-1) et sera titulaire ce mardi.

Un nul suffit pour les U17

Adil Hamdani et Kenan Doganay, quant à eux, représenteront les couleurs de la France avec les U17 face à l’Allemagne à 16h30. Bien qu’ils bénéficient d’une avance de deux points sur la Mannschaft, les U17 devront au minimum obtenir un match nul pour valider leur qualification. Un résultat positif leur permettrait de confirmer leur bonne forme actuelle et de se projeter sereinement vers la phase finale du championnat d’Europe. Pour les deux Lyonnais, ce sera l'occasion de revenir à Décines avec le plein de confiance avant la Gambardella.

Da Silva joue aussi sa qualification

Enfin, Mathias Da Silva affrontera avec la sélection portugaise l’Angleterre à 17h. Pour se qualifier, il devra non seulement gagner, mais aussi espérer une contre-performance de la Serbie. La situation est donc plus complexe pour les U19 du Portugal, qui devront compter sur un concours de circonstances pour atteindre leur objectif.