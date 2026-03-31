Plus de 10 000 billets écoulés pour OL Lyonnes - Wolfsburg

Elles comptent sur le soutien des supporters. Jeudi pour OL Lyonnes - Wolfsburg, plus de 10 000 ont déjà pris leur billet afin d'assister au quart de finale retour de la Ligue des champions.

Il reste encore quelques heures pour profiter des offres spéciales proposées par le club. En amont du quart de finale retour de Ligue des champions, OL Lyonnes tente de mobiliser l'ensemble de ses supporters* avant de recevoir Wolfsburg. Car il aura besoin de tout le soutien possible pour remonter son retard suite au match aller.

Battu 1 à 0 en Allemagne, le groupe de Jonatan Giráldez devra s'imposer afin d'envisager une qualification pour le dernier. Rendez-vous donc jeudi 2 avril à 21 heures au Parc OL. Un stade dans lequel au moins 10 000 personnes prendront place. Le club a annoncé ce mardi avoir dépassé cette marque à deux jours de la rencontre.

Record de la saison en vue

Jusqu'à présent, le record cette saison est de 10 432 lors de la visite du Paris Saint-Germain. Il sera très probablement dépassé lors du choc face à la formation de Basse-Saxe. Avec l'ambition que cela donne un coup de pouce supplémentaire à Wendie Renard et à ses coéquipières. Ce ne sera pas de trop pour renverser les Allemandes.

* Avec le code OLETLY, bénéficiez d'une offre à 10€ (entrée + une boisson) pour les 17-30 ans et d'une autre grand public à 8€ la place au lieu de 15€.