Actualités
Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
Inès Benyahia avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Plus de 10 000 billets écoulés pour OL Lyonnes - Wolfsburg

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Elles comptent sur le soutien des supporters. Jeudi pour OL Lyonnes - Wolfsburg, plus de 10 000 ont déjà pris leur billet afin d'assister au quart de finale retour de la Ligue des champions.

    Il reste encore quelques heures pour profiter des offres spéciales proposées par le club. En amont du quart de finale retour de Ligue des champions, OL Lyonnes tente de mobiliser l'ensemble de ses supporters* avant de recevoir Wolfsburg. Car il aura besoin de tout le soutien possible pour remonter son retard suite au match aller.

    Battu 1 à 0 en Allemagne, le groupe de Jonatan Giráldez devra s'imposer afin d'envisager une qualification pour le dernier. Rendez-vous donc jeudi 2 avril à 21 heures au Parc OL. Un stade dans lequel au moins 10 000 personnes prendront place. Le club a annoncé ce mardi avoir dépassé cette marque à deux jours de la rencontre.

    Record de la saison en vue

    Jusqu'à présent, le record cette saison est de 10 432 lors de la visite du Paris Saint-Germain. Il sera très probablement dépassé lors du choc face à la formation de Basse-Saxe. Avec l'ambition que cela donne un coup de pouce supplémentaire à Wendie Renard et à ses coéquipières. Ce ne sera pas de trop pour renverser les Allemandes.

    * Avec le code OLETLY, bénéficiez d'une offre à 10€ (entrée + une boisson) pour les 17-30 ans et d'une autre grand public à 8€ la place au lieu de 15€.

    à lire également
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Coupe de France : Strasbourg - OL Lyonnes arbitré par Audrey Gerbel
    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 31 Mar 26 à 13 h 09

      Encore très très loin du record de l'OM contre Montpellier mais ça viendra un jour, peut être faire comme eux, une gratuité lors d'un match...

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mar 31 Mar 26 à 13 h 34

        C'est déjà mieux que les 5000 auxquels je m'attendais .
        Il faudrait deux fois plus de monde , mais qui s'occupe de l'attractivité du football féminin en France ?

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : deux offres spéciales pour pousser vers la qualification 30/03/26
    Internationaux : De Carvalho et Konan invaincus lors de cette trêve  13:30
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Plus de 10 000 billets écoulés pour OL Lyonnes - Wolfsburg 12:40
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France : Merah, Hamdani et Doganay (OL) jouent leur qualification 11:50
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : le retour en forme de Corentin Tolisso a même surpris ses proches 11:00
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Internationaux : l’OL sur tous les fronts ce mardi 10:15
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Avant de recevoir l'OL, Angers a repris par une double dose d'entraînements 09:25
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Coupe de France : Strasbourg - OL Lyonnes arbitré par Audrey Gerbel 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : "Les clubs européens ne peuvent pas travailler", estime le préparateur physique Xavier Frezza 08:00
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - Internationaux : Šulc et Karabec opposés à Nartey pour une place au Mondial 2026 07:30
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Mercato : Satriano quitte l'OL et rejoint définitivement Getafe 30/03/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et trois autres Lyonnaises en équipe de France U19 30/03/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - Internationaux : De Carvalho et Konan seuls Lyonnais à jouer ce lundi 30/03/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : intervention chirurgicale pour Fofana, absent à Angers 30/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Sondage : à quelle place va finir l’OL en Ligue 1 ? 30/03/26
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Nicolas Tagliafico (OL) a un rêve avec l'Argentine 30/03/26
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    OL Lyonnes - Wolfsburg de nouveau disponible en clair 30/03/26
    Ruddy Buquet
    Ruddy Buquet au sifflet d'Angers - OL 30/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut