Actualités
Yvann Konan, gardien de l’équipe de Côte d’Ivoire U23 (@FIF)

Internationaux : De Carvalho et Konan invaincus lors de cette trêve 

  • par Elohan Latta

    • Mathys De Carvalho et Yvann Konan ont disputé leur dernier match de ce rassemblement printanier. L’un a gagné, l’autre a accroché le nul.

    Le retour à Décines. Après une semaine et demie de trêve internationale, Mathys De Carvalho et Yvann Konan seront les premiers à retrouver le GOLTC. En regardant en arrière, ils auront de quoi revenir en terre lyonnaise avec des motifs de satisfaction. Pour le milieu de terrain d’abord, puisqu'il a été titulaire et a joué près de 80 minutes face à la Suisse U20 (3-0).

    Bien que laissé sur le banc au coup d’envoi, il a également pu grappiller du temps de jeu lors de la victoire de sa sélection du Portugal U20 face à la Tchéquie mardi (1-2). Entré en jeu à la 58e minute, le joueur de 20 ans a disputé 122 minutes avec son pays durant cette trêve.

    Le capitanat pour Konan

    Pour Yvann Konan, qui partage la place de troisième gardien à l’OL avec Matthias Da Silva, le bilan est encore plus intéressant. Sous les couleurs de la Côte d’Ivoire U23, il a été titulaire lors des deux matchs disputés par les hommes de Doumbia Mamadou. Et même capitaine le 30 mars à Rabat.

    Impérial lors de la première rencontre face au Maroc U23 le jeudi 26 mars (0-0), le gardien rhodanien s’est toutefois incliné à deux reprises lors du second test face au même adversaire (2-2). Pour le portier né en 2007, ses 3e et 4e capes avec les Éléphanteaux pourraient être les prémices d’une belle histoire avec son équipe nationale. Notamment avec un nouveau penalty arrêté, le deuxième après celui stoppé lors de la première manche.

    à lire également
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France : Merah, Hamdani et Doganay (OL) jouent leur qualification

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : deux offres spéciales pour pousser vers la qualification 30/03/26
    Internationaux : De Carvalho et Konan invaincus lors de cette trêve  13:30
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Plus de 10 000 billets écoulés pour OL Lyonnes - Wolfsburg 12:40
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France : Merah, Hamdani et Doganay (OL) jouent leur qualification 11:50
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : le retour en forme de Corentin Tolisso a même surpris ses proches 11:00
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Internationaux : l’OL sur tous les fronts ce mardi 10:15
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Avant de recevoir l'OL, Angers a repris par une double dose d'entraînements 09:25
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Coupe de France : Strasbourg - OL Lyonnes arbitré par Audrey Gerbel 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : "Les clubs européens ne peuvent pas travailler", estime le préparateur physique Xavier Frezza 08:00
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - Internationaux : Šulc et Karabec opposés à Nartey pour une place au Mondial 2026 07:30
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Mercato : Satriano quitte l'OL et rejoint définitivement Getafe 30/03/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et trois autres Lyonnaises en équipe de France U19 30/03/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - Internationaux : De Carvalho et Konan seuls Lyonnais à jouer ce lundi 30/03/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : intervention chirurgicale pour Fofana, absent à Angers 30/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Sondage : à quelle place va finir l’OL en Ligue 1 ? 30/03/26
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Nicolas Tagliafico (OL) a un rêve avec l'Argentine 30/03/26
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    OL Lyonnes - Wolfsburg de nouveau disponible en clair 30/03/26
    Ruddy Buquet
    Ruddy Buquet au sifflet d'Angers - OL 30/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut