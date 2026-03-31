Internationaux : De Carvalho et Konan invaincus lors de cette trêve 

Mathys De Carvalho et Yvann Konan ont disputé leur dernier match de ce rassemblement printanier. L’un a gagné, l’autre a accroché le nul.

Le retour à Décines. Après une semaine et demie de trêve internationale, Mathys De Carvalho et Yvann Konan seront les premiers à retrouver le GOLTC. En regardant en arrière, ils auront de quoi revenir en terre lyonnaise avec des motifs de satisfaction. Pour le milieu de terrain d’abord, puisqu'il a été titulaire et a joué près de 80 minutes face à la Suisse U20 (3-0).

Bien que laissé sur le banc au coup d’envoi, il a également pu grappiller du temps de jeu lors de la victoire de sa sélection du Portugal U20 face à la Tchéquie mardi (1-2). Entré en jeu à la 58e minute, le joueur de 20 ans a disputé 122 minutes avec son pays durant cette trêve.

Le capitanat pour Konan

Pour Yvann Konan, qui partage la place de troisième gardien à l’OL avec Matthias Da Silva, le bilan est encore plus intéressant. Sous les couleurs de la Côte d’Ivoire U23, il a été titulaire lors des deux matchs disputés par les hommes de Doumbia Mamadou. Et même capitaine le 30 mars à Rabat.

Impérial lors de la première rencontre face au Maroc U23 le jeudi 26 mars (0-0), le gardien rhodanien s’est toutefois incliné à deux reprises lors du second test face au même adversaire (2-2). Pour le portier né en 2007, ses 3e et 4e capes avec les Éléphanteaux pourraient être les prémices d’une belle histoire avec son équipe nationale. Notamment avec un nouveau penalty arrêté, le deuxième après celui stoppé lors de la première manche.