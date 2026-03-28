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Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
Mathys De Carvalho lors d’OL – Angers (@OL)

OL : Mathys de Carvalho titulaire et vainqueur avec le Portugal U20

  • par Gwendal Chabas

    • Seul Lyonnais à jouer vendredi, Mathys de Carvalho s'est imposé avec le Portugal U20. Le jeune milieu a battu la Suisse 3 à 0.

    Nicolas Tagliafico n'apparaissant pas sur la feuille de match avec l'Argentine contre la Mauritanie, Mathys de Carvalho était le seul joueur de l'OL sur les terrains vendredi. Il opérait avec le Portugal U20 dans le cadre de l'Elite League, une compétition internationale amicale. Lui et ses compatriotes défiaient la Suisse à domicile.

    La 5e cape de de Carvalho avec les U20 portugais

    À la clé pour les jeunes Portugais, un succès large et sans contestation. Ils menaient 2 à 0 à la pause, avant de corser l'addition à la 73e minute. Le milieu lyonnais (cinq sélections) était titulaire. Il a disputé 79 minutes dans cette affiche. Un temps de jeu bon à prendre pour lui, car il ne joue plus beaucoup avec son club (trois apparitions avec les pros en 2026, deux en réserve).

    Avec 19 points en 7 matchs dans ce tournoi, les protégés d'Oceano Cruz occupent la première place devant 7 autres nations. Néanmoins, toutes ne compte pas le même nombre de rencontres dans l'épreuve. Prochain rendez-vous pour Mathys de Carvalho et ses coéquipiers le lundi 30 mars en République tchèque à 17 heures.

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