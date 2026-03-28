OL Académie : le programme des U14 au Tournoi de Sens

Le Tournoi de Sens aura lieu du 3 au 6 avril prochain. L'OL fait partie des 20 clubs participant à cette épreuve U14. Il y croisera du beau monde.

Le long week-end de Pâques à venir sera l'occasion de vivre les quarts de finale de la Coupe Gambardella. Mais aussi d'assister à plusieurs compétitions relevées pour les footballeurs. Le Mondial de Montaigu par exemple, ou encore le Tournoi de Sens, 31e du nom. Cette épreuve réputée s'adresse aux équipes U14, et l'OL sera de la partie.

De belles oppositions en perspective

Les Gones ont rendez-vous dans l'Yonne entre le 3 et le 6 avril. Au menu, une compétition dense avec 20 formations, presque toutes professionnelles. Dans sa poule, l'Olympique lyonnais défiera Manchester United (03/04) puis Lens et Auxerre le lendemain (04/04). On retrouvera également le Bayern Munich, Benfica, Chelsea, le PSG, la Juventus Turin, Marseille ou encore Nantes et Rennes. Du beau monde donc.

Les protégés de Séckou Samaté essayeront de faire honneur au passé des Rhodaniens dans ce tournoi. Ils ont en effet soulevé le trophée à cinq reprises, dont un triplé entre 1998 et 2000. Leur dernier succès remonte à 2018, avec dans leurs rangs Yannis Lagha, Hugo Vogel ou encore Mohamed El Arouch. Alors cette génération 2012 parviendra-t-elle à succéder aux Rémois, vainqueurs en 2025 ?