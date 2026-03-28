Après le match de ce samedi, Strasbourg et OL Lyonnes s'affronteront en demi-finales de la Coupe de France. Rendez-vous le 5 avril à 16 heures.

Deux fois Le Havre les 10 et 18 mars, Wolfsburg les 24 mars et 2 avril, mais aussi Strasbourg les 28 mars et 5 avril. Ces dernières semaines, les analystes d'OL Lyonnes se penchent souvent sur les mêmes adversaires. En effet, l'équipe affronte régulièrement les mêmes rivaux, notamment ces derniers jours. En plus des Allemandes en Ligue des champions, les joueuses de Jonatan Giráldez se déplaceront en Alsace à deux reprises en une semaine.

Les demies le même jour à la même heure

Ce samedi, c'est en Première Ligue, dans le cadre de la 19e journée. Dimanche prochain, en revanche, l'enjeu sera bien plus important. Les Lyonnaises viseront une place en finale de la Coupe de France contre les Strasbourgeoises. La demi-finale ne sera pas à la Meinau, mais au Parc des sports de Molsheim. Autres conditions.

Le coup d'envoi de cette affiche sera donné à 16 heures. Dans le même temps, nous aurons un derby parisien. Le Paris Saint-Germain accueillera son voisin du Paris FC. Les vainqueurs de ces deux confrontations se rendront à Valenciennes le dimanche 10 mai, au stade du Hainaut, pour la finale (15h30).