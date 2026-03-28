Mercato : la valeur de ces joueurs de l'OL monterait en flèche

À l'image de Rémi Himbert, Pavel Šulc ou encore Tyler Morton, plusieurs joueurs de l'OL ont vu leur cote grimper ces derniers mois. État des lieux selon les estimations de Transfermarkt.

Évidemment, la situation lyonnaise sera bien différente si le club atteint la Ligue des champions en fin de saison. Mais au-delà d'un podium ou d'un top 4, l'avenir de l'OL passera inévitablement par des ventes l'été prochain. Matthieu Louis-Jean et les dirigeants en ont bien conscience et ont déjà exprimé cette nécessité.

Qui seront les joueurs concernés ? Il sera temps de voir ça lors du mercato estival. En attendant, Transfermarkt a actualisé les valeurs de l'effectif rhodanien vendredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs membres du groupe ont la cote. C'est notamment le cas du jeune Rémi Himbert. Actuellement blessé, l'attaquant de 18 ans serait évalué à 10 millions désormais, contre 1,5 M€ en janvier dernier.

Morton, Šulc et Moreira, les belles affaires de l'OL

Dans le secteur offensif, d'autres éléments ont pris du galon, comme Pavel Šulc (de 12 à 20 M€ entre décembre et mars) et Afonso Moreira (de 5 à 10 M€). Il faut dire que ces deux garçons sont de véritables facteurs X en raison de leurs immenses qualités. Au milieu, l'action de Tyler Morton monte en flèche (de 18 à 25 M€), comme celle de Noah Nartey, notamment en raison de son nouveau contrat signé cet hiver (de 8 à 15 M€).

Parmi les autres estimations à souligner, il y a celles de Ruben Kluivert (de 2,5 à 6 M€), Moussa Niakhaté (de 15 à 18 M€) ou encore Abner (de 7 à 10 M€). A contrario, Tanner Tessmann serait dévalué (de 12 à 10 M€). Précisons qu'à l'exception d'Endrick, prêté par le Real Madrid, c'est Malick Fofana qui représenterait la plus forte valeur marchande de l'OL (30 millions d'euros).