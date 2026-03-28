Au milieu de son rendez-vous crucial face à Wolfsburg, OL Lyonnes voyage à Strasbourg ce samedi (18h). À cette occasion, Jonatan Giráldez change tout son 11.

On s'y attendait, et Jonatan Giráldez s'est tenu à sa gestion de l'effectif habituelle. Entre la défaite à Wolfsburg mardi (1-0) en Ligue des champions et le déplacement à Strasbourg ce samedi, l'entraîneur d'OL Lyonnes a entièrement repensé son 11. On pouvait s'en douter, puisqu'il avait déjà laissé huit titulaires à la maison.

Les trois autres, Lindsey Heaps, Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg, sont sur le banc à la Meinau. Prime donc aux "remplaçantes" pour cette 19e journée de Première Ligue. Certaines ont peut-être un coup à jouer ce week-end dans l'optique du retour contre les Allemandes jeudi.

Inès Benyahia aura le brassard

En défense, Tarciane, Alice Sombath, Elma Nelhage et Sofie Svava sont alignées pour protéger Féérine Belhadj. Dans l'entrejeu, les Rhodaniennes compteront sur le trio Inès Benyahia, Korbin Shrader et Lily Yohannes. Enfin, le secteur offensif sera composé de Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho.

Le 11 d'OL Lyonnes : Belhadj - Tarciane, Sombath, Nelhage, Svava - Benyahia (C), Shrader, Yohannes - Brand, Katoto, Becho

Le banc : Marchal, Rafalski, Fathallah, Coutel, Heaps, Diani, Hegerberg