Au milieu de son rendez-vous crucial face à Wolfsburg, OL Lyonnes voyage à Strasbourg ce samedi (18h). À cette occasion, Jonatan Giráldez change tout son 11.
On s'y attendait, et Jonatan Giráldez s'est tenu à sa gestion de l'effectif habituelle. Entre la défaite à Wolfsburg mardi (1-0) en Ligue des champions et le déplacement à Strasbourg ce samedi, l'entraîneur d'OL Lyonnes a entièrement repensé son 11. On pouvait s'en douter, puisqu'il avait déjà laissé huit titulaires à la maison.
Les trois autres, Lindsey Heaps, Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg, sont sur le banc à la Meinau. Prime donc aux "remplaçantes" pour cette 19e journée de Première Ligue. Certaines ont peut-être un coup à jouer ce week-end dans l'optique du retour contre les Allemandes jeudi.
Inès Benyahia aura le brassard
En défense, Tarciane, Alice Sombath, Elma Nelhage et Sofie Svava sont alignées pour protéger Féérine Belhadj. Dans l'entrejeu, les Rhodaniennes compteront sur le trio Inès Benyahia, Korbin Shrader et Lily Yohannes. Enfin, le secteur offensif sera composé de Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho.
Le 11 d'OL Lyonnes : Belhadj - Tarciane, Sombath, Nelhage, Svava - Benyahia (C), Shrader, Yohannes - Brand, Katoto, Becho
Le banc : Marchal, Rafalski, Fathallah, Coutel, Heaps, Diani, Hegerberg
Il me semble que j'avais tout juste 🤪 mais c'était trop facile à prévoir !
Bravo ; Un peu prévisible.
Une occasion perdue d'améliorer le jeu des titulaires pour l'europe même si le turn over peut se comprendre...
Au minimum, Wendie qui a fait preuve de manque de competition à l'aller aurait dû me semble t il jouer au moins une mi-temps. tant qu'au milieu, le chantier demeure immense.
Excellent match malgré tout !
Bon match à tous !