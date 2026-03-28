Suivez Strasbourg - OL Lyonnes en direct

À 18 heures ce samedi, OL Lyonnes se déplace sur la pelouse de Strasbourg dans le cadre de la 19e journée de Première Ligue. Un match que vous pourrez suivre en direct.

La rencontre est certes sans enjeu pour OL Lyonnes en Première Ligue. Déjà assurées de la première place, les joueuses de Jonatan Giráldez profitent de ces matchs de D1 pour préparer les autres échéances. Comme la Ligue des champions, avec ce quart de finale contre Wolfsburg. Battu à l'aller en Allemagne (1-0), le club rhodanien devra clairement élever son niveau jeudi prochain pour le retour.

En attendant, ce voyage en Alsace lui permet de donner du temps de jeu aux remplaçantes de mardi. À elles de faire bonne impression lors de ce match diffusé en direct sur la chaîne YouTube du championnat, mais aussi sur Olympique-et-Lyonnais.