Suivez Strasbourg - OL Lyonnes en direct

  • par Gwendal Chabas
  • 10 Commentaires

    • À 18 heures ce samedi, OL Lyonnes se déplace sur la pelouse de Strasbourg dans le cadre de la 19e journée de Première Ligue. Un match que vous pourrez suivre en direct.

    La rencontre est certes sans enjeu pour OL Lyonnes en Première Ligue. Déjà assurées de la première place, les joueuses de Jonatan Giráldez profitent de ces matchs de D1 pour préparer les autres échéances. Comme la Ligue des champions, avec ce quart de finale contre Wolfsburg. Battu à l'aller en Allemagne (1-0), le club rhodanien devra clairement élever son niveau jeudi prochain pour le retour.

    En attendant, ce voyage en Alsace lui permet de donner du temps de jeu aux remplaçantes de mardi. À elles de faire bonne impression lors de ce match diffusé en direct sur la chaîne YouTube du championnat, mais aussi sur Olympique-et-Lyonnais.

    10 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - sam 28 Mar 26 à 17 h 58

      Bonjour à tous !
      Il me semble que les deux remplaçantes Bensalem et Kazadi sont des anciennes de l'Ol.

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    2. Avatar
      JackP - sam 28 Mar 26 à 18 h 18

      Premier tir en vingt minutes

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    3. Avatar
      JackP - sam 28 Mar 26 à 18 h 21

      Et on prend un but

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    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 28 Mar 26 à 18 h 22

      C'est quoi ce marquage à la con ??

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    5. Avatar
      JackP - sam 28 Mar 26 à 18 h 25

      Joli but de Korbyn

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    6. Avatar
      JackP - sam 28 Mar 26 à 18 h 31

      On n’a pas vraiment d’automatismes et les attaques sint plutôt lentes

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      1. Avatar
        zucayan - sam 28 Mar 26 à 18 h 42

        👍👍👍

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    7. seb.66
      seb.66 - sam 28 Mar 26 à 18 h 45

      Becho et ses centres manqués !
      Delphine reviens !

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    8. seb.66
      seb.66 - sam 28 Mar 26 à 18 h 47

      Et encore un !!!

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    9. seb.66
      seb.66 - sam 28 Mar 26 à 19 h 06

      Sombath impeccable

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