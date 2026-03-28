Suivez Strasbourg - OL Lyonnes en direct

À 18 heures ce samedi, OL Lyonnes se déplace sur la pelouse de Strasbourg dans le cadre de la 19e journée de Première Ligue. Un match que vous pourrez suivre en direct.
La rencontre est certes sans enjeu pour OL Lyonnes en Première Ligue. Déjà assurées de la première place, les joueuses de Jonatan Giráldez profitent de ces matchs de D1 pour préparer les autres échéances. Comme la Ligue des champions, avec ce quart de finale contre Wolfsburg. Battu à l'aller en Allemagne (1-0), le club rhodanien devra clairement élever son niveau jeudi prochain pour le retour.
En attendant, ce voyage en Alsace lui permet de donner du temps de jeu aux remplaçantes de mardi. À elles de faire bonne impression lors de ce match diffusé en direct sur la chaîne YouTube du championnat, mais aussi sur Olympique-et-Lyonnais.
Bonjour à tous !
Il me semble que les deux remplaçantes Bensalem et Kazadi sont des anciennes de l'Ol.
Premier tir en vingt minutes
Et on prend un but
C'est quoi ce marquage à la con ??
Joli but de Korbyn
On n’a pas vraiment d’automatismes et les attaques sint plutôt lentes
👍👍👍
Becho et ses centres manqués !
Delphine reviens !
Et encore un !!!
Sombath impeccable