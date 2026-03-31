Des arbitres espagnoles pour OL Lyonnes - Wolfsburg

Un match capital dans la saison d'OL Lyonnes. Le quart de finale retour jeudi sera dirigé par des arbitres espagnoles, et notamment Marta Huerta De Aza.

La victoire ou la porte. Pour OL Lyonnes, la donne sera simple jeudi face à Wolfsburg. Après le revers 1 à 0 à l'aller, il n'a plus le choix. Il doit s'imposer devant ses supporters*, sinon il sera éliminé en quarts de finale de la Ligue Europa. Pour officier lors de ce match crucial, l'UEFA a choisi l'Espagnole Marta Huerta De Aza.

Arbitre du Bayern - OL Lyonnes en 2025

Elle est bien connue du club rhodanien, puisqu'elle a dirigé de nombreuses rencontres européennes des Lyonnaises. La dernière fois, c'était en mars 2025, lors du quart de finale aller contre le Bayern Munich. Elle était aussi à l'œuvre en 2024 face au PSG et la Roma, en 2023 contre Brann, ainsi qu'à plusieurs reprises en 2022.

Dans sa mission, madame Huerta De Aza s'appuiera sur l'aide de ses assistantes, Guadalupe Porras Ayuso et Eliana Fernández González. Quant à Olatz Rivera Olmedo se chargera d'indiquer le temps additionnel et les changements. La vidéo sera également présente, avec pour s'en occuper Valentín Gómez et Judit Romano Garcia.

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