Vikash Dhorasoo (ex-OL) aspire à devenir entraîneur principal

Actuellement entraîneur adjoint au Paris 13 Atletico, l'ancien Lyonnais a fait part de son envie de franchir un cap dans sa nouvelle carrière.

Le saut dans le grand bain ? À 52 ans, Vikash Dhorasoo, ex-double champion de France avec l’OL (2003 et 2004), reconverti entraîneur, souhaite un poste plus important. D’abord adjoint à Caucriauville (R1) en 2023 et chez les jeunes du Blanc-Mesnil, l’ancien milieu de terrain (224 matchs) gravit petit à petit les échelons. Depuis l’été 2025, il est devenu adjoint au Paris 13 Atletico, club de National, pour suppléer le coach principal, Arlesio Coelho. Mais pour le natif d’Harfleur, en Normandie, le costume commence à paraître trop petit.

"Je me sens prêt à prendre une équipe de haut niveau"

Dans un entretien à nos confrères de L'Équipe, celui qui est passé notamment par le Paris Saint-Germain ou le Milan AC a fait part de son projet : "Je me sens prêt à prendre une équipe de haut niveau, à gérer un staff et à me lancer dans une aventure humaine. J’ai déjà des personnes autour de moi pour constituer cet encadrement technique", a-t-il affirmé. Vikash Dhorasoo obtiendra en juin son diplôme pour diriger au plus haut niveau. Une étape qui lui permettra d'aspirer à prendre les rênes d'une formation de Ligue 1 ou Ligue 2, ou bien de découvrir une "équipe de National avec un gros projet et qui est en haut de tableau".

Fort de son expérience sur et en dehors du terrain, l'homme de 52 ans se dit armé pour franchir cette étape afin d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Celui où il ne sera plus seulement un homme de l’ombre, mais le chef d’orchestre d’un groupe qu'il devra conduire à de bons résultats.