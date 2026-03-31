Endrick (OL), "l’avenir du Brésil" selon Ancelotti

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti s’est exprimé en conférence de presse sur Endrick. Le sélectionneur brésilien voit en lui un élément majeur du futur de la Seleção.

Arrivé au Real Madrid avec l’étiquette de grand espoir du football mondial puis venu récupérer du temps de jeu du côté de l’OL, Endrick continue d’impressionner outre-Atlantique malgré une période compliquée en club. Auteur de deux buts et quatre passes décisives depuis février, après son triplé face à Metz le 25 janvier, le Brésilien a vu son rendement freiné ces dernières semaines.

Mais son sélectionneur, Carlo Ancelotti, ne s'inquiète pas de cette baisse de régime (elle est d'ailleurs aussi collective à l'Olympique lyonnais). Il est surtout satisfait de voir éclore une certaine polyvalence chez l'attaquant. "J’ai d'abord connu Endrick comme avant-centre, mais aujourd'hui, il évolue davantage sur l'aile. Il s'en sort très bien à ce poste aussi. Il est évident que c'est un rôle qui exige davantage de travail défensif, mais compte tenu de son âge et de son gabarit, il en est tout à fait capable", a déclaré son sélectionneur.

"Endrick fera partie de l'avenir de l'équipe nationale"

L'ancien coach du PSG confirme d’ailleurs que ce travail s’inscrit dans un processus global de développement, encadré à la fois en club et en équipe nationale : "Nous l'aidons à progresser, et il s'améliore très bien", estimait-il. Il pourrait avoir l'occasion de le montrer ce mercredi lors de la rencontre face à la Croatie (2h du matin en France), lui qui attend une nouvelle cape depuis plus d'un an.

Au-delà de son niveau actuel, Carlo Ancelotti voit un potentiel à long terme avec le footballeur de 19 ans. "Il est évident qu'il, comme beaucoup d'autres, fera partie de l'avenir de la Seleção, sans aucun doute. On a des jeunes très intéressants pour le futur."