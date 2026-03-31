Actualités
Endrick sur le banc du Real Madrid
Endrick sur le banc du Real Madrid (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)

Endrick (OL), "l’avenir du Brésil" selon Ancelotti

  • par Alban Nivet
  • 1 Commentaire

    • À l’approche de la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti s’est exprimé en conférence de presse sur Endrick. Le sélectionneur brésilien voit en lui un élément majeur du futur de la Seleção.

    Arrivé au Real Madrid avec l’étiquette de grand espoir du football mondial puis venu récupérer du temps de jeu du côté de l’OL, Endrick continue d’impressionner outre-Atlantique malgré une période compliquée en club. Auteur de deux buts et quatre passes décisives depuis février, après son triplé face à Metz le 25 janvier, le Brésilien a vu son rendement freiné ces dernières semaines.

    Mais son sélectionneur, Carlo Ancelotti, ne s'inquiète pas de cette baisse de régime (elle est d'ailleurs aussi collective à l'Olympique lyonnais). Il est surtout satisfait de voir éclore une certaine polyvalence chez l'attaquant. "J’ai d'abord connu Endrick comme avant-centre, mais aujourd'hui, il évolue davantage sur l'aile. Il s'en sort très bien à ce poste aussi. Il est évident que c'est un rôle qui exige davantage de travail défensif, mais compte tenu de son âge et de son gabarit, il en est tout à fait capable", a déclaré son sélectionneur.

    "Endrick fera partie de l'avenir de l'équipe nationale"

    L'ancien coach du PSG confirme d’ailleurs que ce travail s’inscrit dans un processus global de développement, encadré à la fois en club et en équipe nationale : "Nous l'aidons à progresser, et il s'améliore très bien", estimait-il. Il pourrait avoir l'occasion de le montrer ce mercredi lors de la rencontre face à la Croatie (2h du matin en France), lui qui attend une nouvelle cape depuis plus d'un an.

    Au-delà de son niveau actuel, Carlo Ancelotti voit un potentiel à long terme avec le footballeur de 19 ans. "Il est évident qu'il, comme beaucoup d'autres, fera partie de l'avenir de la Seleção, sans aucun doute. On a des jeunes très intéressants pour le futur."

    à lire également
    Vikash Dhorasoo (ex-OL) aspire à devenir entraîneur principal
    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - mar 31 Mar 26 à 16 h 17

      Et il y en a encore plein ici pour dire qu’il est mauvais 😅
      J’avoue que je ne comprends pas.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : deux offres spéciales pour pousser vers la qualification 30/03/26
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    Endrick (OL), "l’avenir du Brésil" selon Ancelotti 16:00
    Vikash Dhorasoo (ex-OL) aspire à devenir entraîneur principal 15:10
    Des arbitres espagnoles pour OL Lyonnes - Wolfsburg 14:20
    Internationaux : De Carvalho et Konan invaincus lors de cette trêve  13:30
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Plus de 10 000 billets écoulés pour OL Lyonnes - Wolfsburg 12:40
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France : Merah, Hamdani et Doganay (OL) jouent leur qualification 11:50
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : le retour en forme de Corentin Tolisso a même surpris ses proches 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Internationaux : l’OL sur tous les fronts ce mardi 10:15
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Avant de recevoir l'OL, Angers a repris par une double dose d'entraînements 09:25
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Coupe de France : Strasbourg - OL Lyonnes arbitré par Audrey Gerbel 08:40
    OL : "Les clubs européens ne peuvent pas travailler", estime le préparateur physique Xavier Frezza 08:00
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - Internationaux : Šulc et Karabec opposés à Nartey pour une place au Mondial 2026 07:30
    Martin Satriano buteur avec Getafe contre le Real Madrid
    Mercato : Satriano quitte l'OL et rejoint définitivement Getafe 30/03/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et trois autres Lyonnaises en équipe de France U19 30/03/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - Internationaux : De Carvalho et Konan seuls Lyonnais à jouer ce lundi 30/03/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    OL : intervention chirurgicale pour Fofana, absent à Angers 30/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Sondage : à quelle place va finir l’OL en Ligue 1 ? 30/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut