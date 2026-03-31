Internationaux : l’OL sur tous les fronts ce mardi

Dix joueurs de l’équipe première, dont les cadres Niakhaté et Tagliafico, seront sur le pont ce mardi. Avec des enjeux bien différents selon les sélections.

Alors que la trêve internationale touche à sa fin, de nombreux Lyonnais s’apprêtent à disputer leur dernier match avant de revenir en club. En plus d'Adam Karabec, Pavel Šulc, Noah Nartey, Khalis Merah et Adil Hamdani engagés respectivement dans la course à la prochaine Coupe du monde et au prochain Euro, six membres de l'effectif de Paulo Fonseca seront sur les pelouses du monde entier avec leur nation respective.

Matthias Da Silva sera le premier en lice avec les U19 portugais. Lancé également dans la course à l'Euro 2026, le Portugal affrontera l’Angleterre (17h), en espérant un faux pas de la Serbie pour se qualifier (les deux pays sont à égalité). Comme lors des deux premières affiches de ce rassemblement, le gardien de 18 ans ne devrait toutefois pas débuter.

Niakhaté et Yaremchuk pour lancer la soirée

Plus tard dans la journée, Moussa Niakhaté et Roman Yaremchuk entreront en scène à l’occasion de deux rendez-vous amicaux. Le premier, avec le Sénégal, tentera d’enchaîner après la victoire face au Pérou samedi (3-0) et devra, pour cela, venir à bout de la Gambie (21h).

De son côté, l’Ukrainien disputera également une rencontre sans véritable enjeu face à l’Albanie (20h45). Battues en demi-finales des barrages d’accession à la Coupe du monde, les deux sélections profiteront de cette partie pour se tester, à l’image de l’attaquant rhodanien, qui cherchera à se relancer avant de revenir à Décines.

Tagliafico, Tessmann et Endrick en piste dans la nuit

En raison du décalage horaire, les internationaux évoluant sur le continent américain ne fouleront les pelouses qu’à partir d’une heure du matin (heure française). Tanner Tessmann ouvrira le bal. Après la lourde défaite concédée face à la Belgique samedi (2-5), le milieu de terrain affrontera cette fois le Portugal dans un nouveau match amical (1h).

Dans la foulée, Nicolas Tagliafico sera opposé à la Zambie (1h15). Préservé lors de la victoire face à la Mauritanie, le latéral gauche espère retrouver du temps de jeu avec l’Albiceleste. Il s’agira potentiellement de son ultime apparition officielle avant près d’un mois d’absence, en raison de sa suspension consécutive à son exclusion face à Monaco.

Enfin, le jeune Brésilien Endrick clôturera la nuit face à la Croatie (2h). Après la défaite contre la France (1-2), la Seleção cherchera à se rassurer à quelques mois du Mondial. Resté sur le banc face aux Bleus, l’attaquant de 19 ans espère cette fois pouvoir se montrer et renouer avec le maillot auriverde, qu’il n’a plus porté depuis plus d’un an.