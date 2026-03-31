Comme l'OL, Angers était à l'entraînement ce lundi. Avec une double séance au programme pour le SCO, à quelques jours d'accueillir les Lyonnais.

Au cours de cette trêve internationale, chaque club gère à sa manière la coupure avant le sprint final. L'OL, par exemple, a organisé trois entraînements de mardi à jeudi la semaine passée. Il a réattaqué lundi après un week-end de trois jours, dans l'optique de préparer son déplacement à Angers dimanche (15 heures). Son futur adversaire a procédé différemment.

Entre mercredi et samedi, les Angevins se sont entraînés normalement, après avoir bénéficié de soins lundi et mardi. Puis, ils ont repris le 30 mars par une journée intense. Double séance au programme, avant de couper ce mardi. Les hommes d'Alexandre Dujeux se retrouveront ensuite quotidiennement à 15 heures dès le 1er avril.

Une victoire sur les six dernières rencontres pour le SCO

12e de Ligue 1, le club du Maine-et-Loire n'est pas inquiété dans la course au maintien. Il compte dix longueurs d'avance sur le barragiste, Auxerre, et quinze sur le premier relégable, Nantes. Sera-t-il en roue libre pour autant sur la fin de saison ? Il reste en tout cas sur cinq revers au cours de ses six derniers matchs.

Un rythme qui ne devrait pas effrayer les Lyonnais en temps normal. Sauf qu'ils n'ont pas remporté une seule de leurs huit précédentes sorties, et que la dynamique rhodienne n'invite pas à un optimisme béant avant ce voyage dans l'Anjou.