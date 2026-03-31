Une place en finale. Dimanche, OL Lyonnes se rend à Strasbourg en Coupe de France (16h). Un match dirigé par Audrey Gerbel.

Les deux rencontres à venir sur curciales pour la suite de l'exercice d'OL Lyonnes. Jeudi, elles affrontent Wolfsburg lors du quart de finale retour de Ligue des champions. Après le revers de l'aller (1-0), les joueuses de Jonatan Giráldez n'ont pas d'autre choix que de l'emporter. Ce sera pareil dimanche, avec la demi-finale de la Coupe de France à Strasbourg.

Coup d'envoi à 16 heures le 5 avril pour ce duel que l'on a déjà vu ce week-end en Première Ligue. À la clé, un nul au goût amer pour les Lyonnaises (2-2). Elles viseront un tout autre résultat afin de retrouver la finale de la coupe contre le Paris Saint-Germain ou le Paris FC le 10 mai prochain.

L'assistance vidéo entre en scène

À la direction du jeu pour cette affiche face aux Alsaciennes, nous retrouverons Audrey Gerbel, arbitre expérimentée. Elle a par exemple officié lors de deux confrontations face à Marseille cette saison. Elle comptera sur l'appui de ses assistantes, Camille Comba et Siham Boudina. Agathe Kocher s'occupera du temps additionnel et des changements.

Précisons que lors de cet avant-dernier tour de l'épreuve, la Var entrera en jeu. Elle reviendra au duo Mehdi Mokhtari - Clémence Goncalvès. Une donnée qui pourrait avoir son importance dans le déroulé de la partie.