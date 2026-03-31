Retour en forme, rechute, calendrier... Xavier Frezza est préparateur physique pour les athlètes de haut niveau. Pour Olympique-et-Lyonnais, il revient sur l'actualité "infirmerie" de l'OL.
Maxence Caqueret, Jean-Kévin Augustin, Olivier Kemen, les frères Mukiele, Alexis Claude-Maurice... La liste des athlètes, et notamment footballeurs, de haut niveau ayant suivi ses séances est longue. Préparateur physique dans la région lyonnaise, Xavier Frezza évoque pour Olympique-et-Lyonnais les blessures, les retours et la gestion physique autour de l'OL.
Olympique-et-Lyonnais : on dit qu'il faut à un footballeur le même délai que le temps de sa blessure pour revenir à 100%. Est-ce vrai ?
Xavier Frezza : "C'est plutôt une phrase toute faite entre guillemets, mais le principe est assez vrai. Un joueur qui est blessé six mois, c'est impossible qu'il revienne à 100% au bout d'un mois, que ce soit physiquement ou techniquement. Même s'il s'entretient, c'est tellement loin de l'intensité d'un match. Donc oui, même si c'est un peu bateau, il y a du vrai.
Plusieurs joueurs lyonnais ont dû rester à l'infirmerie un peu plus longtemps que prévu à cause de pépins durant leur phase de reprise, est-ce courant ?
Oui, ça arrive régulièrement. Ça dépend de la nature des pépins, mais sur tout ce qui est musculaire, c'est très courant. Le calendrier est tellement surchargé, on a tendance à précipiter un peu les retours. D'autant plus qu'à l'OL, l'effectif n'est pas très étoffé, donc certains éléments sont très importants. Dans ce cas-là, on peut avoir envie de les faire revenir un peu plus rapidement, ce qui peut se comprendre, mais ça peut être contre-productif.
"Les gênes après une opération à la cheville sont courantes"
Malic Fofana, par exemple, a mis plus de temps que prévu pour revenir après son entorse à la cheville. Et il a encore des douleurs visiblement (entretien réalisé avant l'annonce de l'opération du Belge)...
Les grosses blessures à la cheville, c'est toujours délicat. Ce ne sont pas des rechutes en tant que telles, mais des petites douleurs, encore plus que pour les genoux. C'est assez récurrent après les opérations à la cheville, ces gênes à la reprise, donc ça ne m'étonne pas qu'il connaisse des difficultés à ce niveau-là.
Pour Ernest Nuamah, son retour prend énormément de temps, notamment en raison de petites rechutes et d'un souci au niveau du cartilage.
C'est le problème après les ligaments croisés. Il y a une période d'immobilisation durant laquelle on fait très peu d'activités. Forcément, à la reprise de l'entraînement, il peut y avoir des pépins aux quadriceps ou aux ischio-jambiers, notamment. Après, dans son cas, 11 mois c'est très long.
Les reverra-t-on à 100% cette saison, car à un mois et demi de la fin, on se dit que le délai paraît très court ?
Pour Ernest Nuamah, ça me paraît vraiment compliqué, quant à Malick Fofana, je l'espère mais ça ne sera pas évident. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais cinq mois loin des terrains, tu ne reviens pas comme ça. Peut-être en mai, et encore, donc ça me semble difficile qu'il soit à 100% d'ici à la fin du championnat. Mais même sans l'être, c'est un très bon footballeur, donc il apportera quelque chose à l'équipe.
"Les staff font ce qu'ils peuvent"
Comment le staff peut-il gérer athlétiquement le groupe quand l'équipe joue tous les trois jours ?
Je suis en lutte contre le calendrier. Dans les journaux et autres, de nombreuses personnes remettent en question le travail des préparateurs et du staff. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rythme est devenu imbuvable. Ils font ce qu'ils peuvent, ils gèrent tant bien que mal.
Le constat est simple, les clubs européens ne peuvent pas travailler. Ils jouent tous les trois jours, et exceptionnellement, lorsqu'ils ont une semaine entre deux rencontres, ils font plus léger. C'est un constat un peu amer, mais c'est la triste réalité actuellement. Pour faire plus de matchs, on accepte de mettre en péril la santé des joueurs et de voir un spectacle qui est moins bon."
Bonjour à tous.
Perso en parlant de prepa physique, ya un truc qui me rassure dans le fait que nos joueurs soient complètement carbo apres une série de matchs, c'est qu'ils sont sûrement pas dopé..
Quand je vois les joueurs qataris leader de L1 sans prepa et toujours qualifié en C1 en enchaînant des matchs aux Etats Unis sans ressentir trop de fatigue, meme si ils ont la lâcher la coupe de France et qu'ils se font reporter les matchs en L1, je me dit que je prefere mille fois etre à notre place, plutot que de faire parti de cette mafia..
Salut leroi,
Il faut dire qu'ils ont aussi un effectif beaucoup plus conséquent. Ils peuvent donc se permettre de faire tourner des joueurs de temps en temps, sans que l'équipe ne perde en qualité. Et puis il faut dire qu'ils courent moins que beaucoup d'autres équipes de L1. C'est une équipe "bâtie" pour jouer tous les 3 jours. Peut-être qu'ils adaptent leur prépa en conséquence je ne sais pas...
Ils ont aussi leur lot de pepins physiques, comme Dembele ou Doué, mais c’est sûr qu’il y a certains joueurs étonnants, pas qu’au PSG, les fameux 3 poumons...
Salut, tu as sans doute raison, toutefois c'est la premiere fois qu'un club tout aussi puissant soit il se permet de faire zéro prepa, pour s'adapter c'est sur ils s'adapte 😀
Tous les grands clubs avec des effectifs conséquents qui joue tous les 3 jours font des prépas physique et souvent ils en font meme des grosses pour etre au top en fevrier..
C'est juste inédit ce que font les qataris, gagner la supercoupe d'Europe apres 2 jours d'entraînement contre Tottenham l'été dernier qui eux avait deja fait 5 matchs de prépa et etait en rythme, tout en revenant de 2-0 à 2-2 en fin de match et en l'emportant au TAB, désolé mais a part dans Star Wars ces choses la sont impossible ..
Pour ma part je me suis fait une raison, non seulement les qataris ont bousillé et piétiné le foot francais en ayant 30 fois le budget des clubs les plus riches au monde mais en plus ils sont chargés comme des mules, sans etre dénoncer par personne car ils arrosent tout le monde, bref c'est le foot d'aujourd'hui la plupart l'accepte en fermant les yeux moi je sature depuis 2012 et j'ai lâché en vrai..