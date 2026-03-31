Ce mardi (20h45), la Tchéquie et le Danemark s’affrontent lors d’un ultime match de barrage pour la Coupe du monde 2026. Šulc, Karabec et Nartey seront de la partie.

C’est un choc particulier. Le temps d’une soirée, les affinités de club laisseront place à l’enjeu international. Sous les couleurs tchèques, Pavel Šulc et Adam Karabec seront opposés à la sélection danoise de Noah Nartey lors d'un match qualificatif pour la prochaine Coupe du monde ce mardi (20h45). Les premiers ont validé leur billet pour ce dernier tour au terme d’un match accroché face à l’Irlande. Rapidement menée 2-0, la sélection dirigée par Miroslav Koubek a fait preuve de résilience pour arracher l’égalisation en fin de rencontre (2-2, 86e), avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but (4-3).

De son côté, le Danemark s’est montré bien plus serein face à la Macédoine du Nord. Après une première période sans but, les coéquipiers de Christian Eriksen ont accéléré au retour des vestiaires, inscrivant trois buts en quinze minutes avant de sceller définitivement leur succès à la 75e minute (4-0).

Šulc devrait être le seul titulaire au coup d’envoi

Pour cette rencontre décisive, Pavel Šulc devrait être le seul joueur de l'Olympique lyonnais titularisé. De retour de blessure et sûrement éreinté après avoir disputé 103 minutes face à l’Irlande, Adam Karabec pourrait le suppléer en fin de rencontre. De son côté, Noah Nartey espère connaître une première sélection, lui qui n’a disputé pas disputé la moindre minute face à la Macédoine du Nord.

Au coup de sifflet final, seule l’une des deux nations compostera son billet pour la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord l'été prochain. Si cette confrontation s’annonce indécise, une certitude demeure : le retour à Décines n’aura pas la même saveur pour tous...