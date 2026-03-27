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Roman Yaremchuk avec l'Ukraine
Roman Yaremchuk avec l’Ukraine (@AFP)

OL - Coupe du monde : Yaremchuk éliminé, un duel Tchéquie - Danemark à venir

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Jeudi se tenaient les demi-finales des barrages européens pour la Coupe du monde 2026. Largement dominés par la Suède, Roman Yaremchuk et l’Ukraine ne seront pas au rendez-vous estival. Pour Noah Nartey, Pavel Sulc et Adam Karabec, tout se jouera lors d’une finale Danemark - Tchéquie, mardi prochain.

    Quand l’équipe de France et le Brésil d’Endrick sont actuellement en repérage aux États-Unis pour la Coupe du monde qui se tient en juin prochain, d’autres nations jouent encore leur place pour le tournoi intercontinental. C’est notamment le cas en Europe avec les barrages. Jeudi soir, se tenaient les demi-finales avec pas moins de quatre joueurs de l’OL sur le pont. Une chose est désormais certaine depuis quelques heures : Roman Yaremchuk et l’Ukraine ne se rendront pas sur le continent américain dans trois mois. Opposés à la Suède, les Ukrainiens ont mordu la poussière (1-3) et ont donc dit adieu à leurs espoirs de Mondial. Touché au tendon avant OL - Monaco (1-2), Yaremchuk est entré à l’heure de jeu alors que la Suède avait déjà un break d’avance.

    103 minutes pour Sulc...

    Avec cette élimination, l’attaquant en a déjà fini avec cette trêve internationale et rentrera donc plus tôt que prévu à Lyon. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour l’OL dans la gestion de la fatigue. On ne pourra pas en dire autant pour Pavel Sulc. Tout juste de retour de blessure et ayant déjà dû tirer sur la corde contre Monaco, le Tchèque a joué 103 minutes dans la qualification compliquée de son pays contre l’Irlande. Menée 2-0 après 23 minutes de jeu, la Tchéquie a réduit le score à la 27e avant d’égaliser à la 86e minute.

    Aligné à droite de l’attaque, Sulc ne s’est pas montré décisif et a laissé sa place en prolongation, tandis qu’Adam Karabec était entré en jeu à la 82e minute. La formation tchèque a finalement validé sa qualification pour l’une des finales de barrage européen aux tirs au but. Mardi prochain, Sulc et Karabec joueront donc leur place à la Coupe du monde contre le Danemark de Noah Nartey. Le jeune milieu de l’OL n’a pas profité de la démonstration danoise sur la Macédoine du Nord (4-0) pour faire ses débuts en A, au contraire de son frère Nikolas.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 27 Mar 26 à 8 h 42

      Pavel qui a laissé sa place à la 103e... qui va rejouer mardi un match importantissime pour la Tchéquie.

      En espérant qu'il nous revienne pas trop cramé non plus !!

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