Il reste un match dans le Challenge Espoirs pour la réserve lyonnaise. Actuellement 3e de sa poule, elle est mal embarquée pour accéder aux phases finales.

Cette compétition disparate est peu lisible, mais on s'approche de la fin et donc d'un scénario un peu plus clair. Cette saison, l'OL a rejoint le Challenge Espoirs. Ce tournoi amical est dédié aux réserves des clubs professionnels et regroupe la plupart des formations françaises majeures. Il se déroule en une phase de classement, avant les demies et la finale.

Il reste pour la poule des Rhodaniens une journée sur les sept à disputer. Avant les ultimes matchs, on sait déjà que Marseille est qualifié. Mais ensuite, la dernière place se jouera entre Toulouse (14 unités, +4), l'Olympique lyonnais (12, +1) et Monaco (12, -2). D'ailleurs, ces deux dernières équipes s'affronteront dans un véritable choc à La Turbie le lundi 6 avril.

Une victoire de l'OL, mais aussi une défaite de Toulouse

Pour accéder au dernier carré, les hommes de Gueïda Fofana devront s'imposer face à l'écurie princière. Mais ils leur faudra également espérer une défaite du Téfécé à Saint-Étienne. Le seul scénario qui verrait les coéquipiers de Yannis Lagha coiffer les Toulousains au poteau. Car rappelons qu'un succès vaut quatre points, un nul équivaut à une ou deux unités selon la victoire ou non aux tirs au but, tandis qu'une défaite sèche ne rapporte rien.

Mais avant cette confrontation prévue dans une dizaine de jours, les Gones auront un duel de National 3 à négocier. Ils seront à Fos-sur-Mer samedi, avec l'envie de se rapprocher définitivement du maintien.