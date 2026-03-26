Ligue 1 : le poids de la trêve pour l'OL et ses concurrents à l'Europe

Dix joueurs de l'effectif lyonnais ont quitté Décines pour rejoindre leurs sélections respectives. Mais qu'en est-il pour les concurrents au podium ?

Les trêves internationales riment parfois avec repos et récupération. Mais du côté de l’OL, qui en aurait pourtant bien besoin au vu des dernières semaines, ce ne sera clairement pas le cas. Pas moins de dix joueurs qui apparaissent en équipe première ont fait leurs valises pour répondre à l’appel de leur pays. Si Afonso Moreira, Malick Fofana ou encore Corentin Tolisso n’ont pas été retenus, Pavel Šulc, tout juste remis de blessure, a notamment rejoint la sélection tchèque.

Et ce n’est pas pour des rencontres anodines. Des échéances déterminantes pour décrocher une place au prochain Mondial, comme pour Nartey avec le Danemark, Šulc et Karabec avec la Tchéquie ou encore Yaremchuk avec l’Ukraine, sont au programme. Autant dire que ces chocs à haute intensité risquent d’user encore un peu plus des organismes déjà à bout de souffle.

Une saignée sans égal

Une situation loin d’arranger le staff lyonnais, qui profite de cette coupure pour faire souffler certains, mais pas tous. Depuis le début du mois de mars, les Rhodaniens ont disputé sept matchs en seulement vingt-deux jours. Un rythme effréné qui a laissé des traces. Sur une série de cinq rencontres sans victoire en Ligue 1, ils devront rapidement relever la tête au retour de la coupure, sous peine de voir leurs ambitions s’effriter dans la dernière ligne droite.

Parmi les formations engagées dans la lutte pour le podium, aucune n’a vu partir autant d'éléments importants pour son effectif que l’OL (NDLR : nous avons pris en compte les titulaires et les entrants réguliers). L’OM (3e) ne compte que six absents, tout comme le Stade Rennais (7e). Seuls l’AS Monaco (6e) et Lille (5e) se rapprochent du total lyonnais avec neuf éléments de l'équipe première convoqués.

Bien que cette trêve n’apporte pas le répit espéré à l'ensemble du groupe, elle pourrait au moins servir de déclic aux protégés de Paulo Fonseca afin qu'ils retrouvent de la confiance avant le sprint final. À condition que les internationaux reviennent en forme…