Actualités
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ligue 1 : le poids de la trêve pour l'OL et ses concurrents à l'Europe

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Dix joueurs de l'effectif lyonnais ont quitté Décines pour rejoindre leurs sélections respectives. Mais qu'en est-il pour les concurrents au podium ?

    Les trêves internationales riment parfois avec repos et récupération. Mais du côté de l’OL, qui en aurait pourtant bien besoin au vu des dernières semaines, ce ne sera clairement pas le cas. Pas moins de dix joueurs qui apparaissent en équipe première ont fait leurs valises pour répondre à l’appel de leur pays. Si Afonso Moreira, Malick Fofana ou encore Corentin Tolisso n’ont pas été retenus, Pavel Šulc, tout juste remis de blessure, a notamment rejoint la sélection tchèque.

    Et ce n’est pas pour des rencontres anodines. Des échéances déterminantes pour décrocher une place au prochain Mondial, comme pour Nartey avec le Danemark, Šulc et Karabec avec la Tchéquie ou encore Yaremchuk avec l’Ukraine, sont au programme. Autant dire que ces chocs à haute intensité risquent d’user encore un peu plus des organismes déjà à bout de souffle.

    Une saignée sans égal

    Une situation loin d’arranger le staff lyonnais, qui profite de cette coupure pour faire souffler certains, mais pas tous. Depuis le début du mois de mars, les Rhodaniens ont disputé sept matchs en seulement vingt-deux jours. Un rythme effréné qui a laissé des traces. Sur une série de cinq rencontres sans victoire en Ligue 1, ils devront rapidement relever la tête au retour de la coupure, sous peine de voir leurs ambitions s’effriter dans la dernière ligne droite.

    Parmi les formations engagées dans la lutte pour le podium, aucune n’a vu partir autant d'éléments importants pour son effectif que l’OL (NDLR : nous avons pris en compte les titulaires et les entrants réguliers). L’OM (3e) ne compte que six absents, tout comme le Stade Rennais (7e). Seuls l’AS Monaco (6e) et Lille (5e) se rapprochent du total lyonnais avec neuf éléments de l'équipe première convoqués.

    Bien que cette trêve n’apporte pas le répit espéré à l'ensemble du groupe, elle pourrait au moins servir de déclic aux protégés de Paulo Fonseca afin qu'ils retrouvent de la confiance avant le sprint final. À condition que les internationaux reviennent en forme…

    à lire également
    Endrick lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : Lens affrontera le PSG juste avant de jouer l’OL
    1 commentaire
    1. Lyon4Ever
      Lyon4Ever - jeu 26 Mar 26 à 18 h 49

      Ben, ça prouve une chose au moins, c'est qu'on a un effectif correct... 😂

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve en mauvaise posture dans le Challenge Espoirs 18:10
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : le poids de la trêve pour l'OL et ses concurrents à l'Europe 17:35
    Première Ligue : le match Strasbourg - OL Lyonnes diffusé en clair 16:50
    Endrick lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : Lens affrontera le PSG juste avant de jouer l’OL 16:00
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    À Botafogo, la bataille des tribunaux se poursuit autour de John Textor 15:10
    OL : des résultats mitigés pour les jeunes Lyonnais 14:20
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : le menu de l’OL en avril 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia et Bacha participeront à une conférence à Vaulx-en-Velin ce jeudi 12:40
    Logo de la Fédération Française de football
    OL : des Lyonnais et Lyonnaises au Tournoi de Montaigu 11:50
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Mercato : Endrick "concentré" sur l'OL plus que sur son avenir au Real Madrid 11:00
    Première défaite depuis avril 2025 pour OL Lyonnes 10:10
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : des matchs internationaux cruciaux pour les Lyonnais 09:25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL avant le sprint final 08:40
    Pavel Sulc lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : l'OL a-t-il les moyens de remporter la course à l'Europe ? 08:00
    Florent Sanchez, milieu de l'OL
    Florent Sanchez (ex-OL) a "préféré avancer étape par étape" 07:30
    Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL - Brest
    OL : trois matchs de suspension pour Tagliafico, un pour Maciel 25/03/26
    Alice Sombath contre Dijon
    Le calendrier d'OL Lyonnes pour la fin de la Première Ligue dévoilé 25/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut