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Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Première Ligue : le match Strasbourg - OL Lyonnes diffusé en clair

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Entre deux confrontations face à Wolfsburg, OL Lyonnes se rend à Strasbourg samedi (18 heures). Une rencontre à suivre en clair.

    Quelle place accorder à cette rencontre ? Défait pour la première fois de la saison mardi à Wolfsburg (1-0), OL Lyonnes doit négocier une affiche de championnat avant le quart de finale retour de Ligue des champions. Samedi, il a rendez-vous à Strasbourg, le match étant prévu à 18 heures. Jonatan Giráldez en profitera sans doute pour faire tourner l'effectif, et peut-être relancer la concurrence en vue de la Ligue des champions.

    Réaction attendue pour OL Lyonnes après la Coupe d'Europe

    En tout cas, les Lyonnaises seront scrutées. On attendra d'elles, même dans une rencontre sans enjeu, qu'elles livrent une belle copie après l'échec européen en Allemagne. Évidemment, cela ne présagera en rien de la suite pour la Coupe d'Europe, mais un bon résultat et une grosse prestation donneront un peu de confiance au groupe. Réaction souhaitée donc à La Meinau pour la 19e journée de Première Ligue.

    Ce duel entre Alsaciennes et Rhodaniennes sera à suivre en clair. Il sera visible sur la chaîne YouTube de la D1. Vous pourrez également le suivre en direct sur votre média Olympique-et-Lyonnais.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - jeu 26 Mar 26 à 17 h 21

      Quel 11 mettre ? Essayer de développer les automatismes avec les titulaires au milieu et devant, et les sortir à la 60e, voire plus tôt ? Ou un turnover ?

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