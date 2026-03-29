Le déplacement à Strasbourg n'a pas abouti sur le résultat espéré pour OL Lyonnes (2-2). Mais le contenu ne semble pas avoir alarmé Jonatan Giráldez avant de recevoir Wolfsburg jeudi.

OL Lyonnes peut encore largement inverser la donne dans sa double confrontation face à Wolfsburg. Mais il devra faire bien plus que ce qu'il a montré sur les 180 dernières minutes. Car entre la défaite en Allemagne mardi (1-0) et le nul péniblement arraché à Strasbourg samedi (2-2), Jonatan Giráldez et ses troupes ne rassurent pas.

Après la rencontre en Alsace, l'Espagnol est revenu auprès des médias sur place sur la performance de ses joueuses. "Je ne pense pas qu'on ait manqué de créativité. On s'est procuré énormément d'occasions. On a beaucoup créé, c'est un fait. Mais le plus important dans le football, c'est de concrétiser et de marquer, et c'est ce qui nous a fait défaut", regrette-t-il.

"Notre priorité absolue, c'est la préparation de Wolfsburg"

Mais au-delà du souci d'efficacité, les deux buts encaissés interrogent sur la manière. Entre le marquage inexistant sur le coup franc et la passivité de l'arrière-garde sur le 2-1, il reste beaucoup de travail. "Elles n'ont eu que très peu d'occasions de frapper au but. De notre côté, nous avons eu des opportunités. Il y a eu deux situations où nous n'avons pas bien défendu, ce qui n'est pas à notre niveau habituel, reconnaît le coach rhodanien. Dans l'ensemble, leur structure tactique correspondait exactement à ce que nous avions prévu."

Dans tous les cas, OL Lyonnes ne se présentera pas dans les meilleures conditions jeudi contre Wolfsburg. "De manière générale, je trouve que l'équipe a su maintenir son niveau offensif et son intensité défensive, observe Jonatan Giráldez. Au niveau du classement, ce match n'avait pas un enjeu capital puisque notre première place est déjà assurée. Néanmoins, nous sommes des compétiteurs et nous ne sommes évidemment pas satisfaits du résultat. Notre priorité absolue en ce moment, c'est la préparation de notre prochaine affiche*."

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