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Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

Jonatan Giráldez estime que OL Lyonnes a manqué de réussite à Strasbourg

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Le déplacement à Strasbourg n'a pas abouti sur le résultat espéré pour OL Lyonnes (2-2). Mais le contenu ne semble pas avoir alarmé Jonatan Giráldez avant de recevoir Wolfsburg jeudi.

    OL Lyonnes peut encore largement inverser la donne dans sa double confrontation face à Wolfsburg. Mais il devra faire bien plus que ce qu'il a montré sur les 180 dernières minutes. Car entre la défaite en Allemagne mardi (1-0) et le nul péniblement arraché à Strasbourg samedi (2-2), Jonatan Giráldez et ses troupes ne rassurent pas.

    Après la rencontre en Alsace, l'Espagnol est revenu auprès des médias sur place sur la performance de ses joueuses. "Je ne pense pas qu'on ait manqué de créativité. On s'est procuré énormément d'occasions. On a beaucoup créé, c'est un fait. Mais le plus important dans le football, c'est de concrétiser et de marquer, et c'est ce qui nous a fait défaut", regrette-t-il.

    "Notre priorité absolue, c'est la préparation de Wolfsburg"

    Mais au-delà du souci d'efficacité, les deux buts encaissés interrogent sur la manière. Entre le marquage inexistant sur le coup franc et la passivité de l'arrière-garde sur le 2-1, il reste beaucoup de travail. "Elles n'ont eu que très peu d'occasions de frapper au but. De notre côté, nous avons eu des opportunités. Il y a eu deux situations où nous n'avons pas bien défendu, ce qui n'est pas à notre niveau habituel, reconnaît le coach rhodanien. Dans l'ensemble, leur structure tactique correspondait exactement à ce que nous avions prévu."

    Dans tous les cas, OL Lyonnes ne se présentera pas dans les meilleures conditions jeudi contre Wolfsburg. "De manière générale, je trouve que l'équipe a su maintenir son niveau offensif et son intensité défensive, observe Jonatan Giráldez. Au niveau du classement, ce match n'avait pas un enjeu capital puisque notre première place est déjà assurée. Néanmoins, nous sommes des compétiteurs et nous ne sommes évidemment pas satisfaits du résultat. Notre priorité absolue en ce moment, c'est la préparation de notre prochaine affiche*."

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    3 commentaires
    1. dede74
      dede74 - dim 29 Mar 26 à 9 h 41

      Manqué de réussite ??? il a bien regardé le match ? il en regardait peut-être un autre sur sa tablettte/ordi !!
      Faire circuler le ballon pendant 80/90 mn, c'est bien à l'entraînement, pas en match !
      Et, le public s'emm*rde à voir ça !

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    2. Avatar
      Poupette38 - dim 29 Mar 26 à 10 h 11

      C'est exactement ce que j'ai pensé au cours du match, aux spectateurs qui avaient fait l'effort de venir assister à ce match dans le froid, quelle purge .
      "Manqué de réussite", comme si notre inefficacité était nouvelle .

      Quant au match à Wolfsburg, évidemment qu'elles ont marqué sur un tir contré, mais les lyonnaises ont été incapable de revenir dans ce match, c'est ce qui fait peur .
      A la Juve, les lyonnaises avaient complètement sombré en 1ère mi-temps 3-0, incompréhensible d'ailleurs, mais elles s'étaient reprise pour sauver le match nul 3-3
      J'espère qu'elles vont réussir à se qualifier 🙏 ❤️ 💙

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    3. Avatar
      FOX0896 - dim 29 Mar 26 à 10 h 16

      Tu as raison dede74 je partage completement ton message . elles n'ont rien tenté car elles ont eu plusieurs fois l'occasion de frapper a 2 metres de la cage et elles ont choisi de faire une passe et par contre certaines ont frappé de tres loin avec des tirs de poussins . ce n'est pas un manque de reussite car la reussite il faut la provoquer . je suis les femininines depuis leurs debuts et je constate qu'elles jouent tres tres mal depuis le debut de cette saison . et pourtant quand on voit l'effectif ce devrait etre le contraire . c'est triste de les voir jouer ;

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