Déjà pas aidée par les nombreuses absences, la réserve lyonnaise a compliqué ses affaires chez le leader samedi en évoluant à 10 pendant 70 minutes. Résultat, une défaite 3 à 0.

Sous le vent provençal, la réserve de l'OL n'a pas pu faire grand-chose face au premier du championnat. En déplacement à Fos-sur-Mer, les hommes de Gueïda Fofana devaient composer avec les nombreuses absences. Pas moins de sept joueurs partis en sélection. Les gardiens Yvann Konan et Matthias da Silva par exemple, ou encore Adil Hamdani et le meilleur buteur, Daryll Benlahlou.

Aux internationaux s'ajoutait la blessure aux adducteurs de Tiago Gonçalvès, selon Borgia_OL, très au fait de l'Académie rhodanienne, et la mise au repos du capitaine Ali Ali Hassan. Le groupe ne pouvait pas non plus compter sur le retour de Steeve Kango, qui avait évolué en pro le week-end passé et ne pouvait pas redescendre cette semaine puisque l'équipe de Paulo Fonseca ne jouait pas.

Un poteau pour l'OL avant l'exclusion

Un contexte pas évident, mais qui n'a pas empêché les Gones de faire jeu égal pendant quelques instants avec leur adversaire. Ils trouvaient même le poteau après 10 minutes de jeu. Sauf que la partie était pratiquement terminée à la 22e suite à l'exclusion du défenseur Melvyn Otobo. En infériorité numérique, les coéquipiers de Yannis Lagha subissaient logiquement la domination de l'Etoile Sportive Fosséenne.

Ils ont fini par craquer à la 34e, avant de résister jusqu'aux dernières minutes. La formation des Bouches-du-Rhône a conclu la rencontre en marquant à deux reprises à la 69e et dans le temps additionnel, pour un succès net 3 à 0. Sans grande surprise au vu du contexte, mais il faudra vite réagir pour les Lyonnais.

5e match sans victoire, la zone rouge se rappproche

Car l'ASPTT Dijon, premier relégable, a battu Montpellier, et revient à cinq longueurs. 9e, la réserve de l'OL enchaîne une 5e sortie sans victoire toutes compétitions confondues, et voit son avance pour le maintien fondre.

Pas une très bonne nouvelle, même si elle retrouvera du monde pour négocier les cinq dernières journées. Sauf que le prochain match, à Marseille, ne sera pas aisé chez le 4e de la poule H (11/04). Avant ça, ils ont une confrontation en Challenge Espoirs à préparer contre Toulouse le 6 avril.