Face à OL Lyonnes, un Wolfsburg jamais renversé

Au coup d'envoi du match retour, OL Lyonnes sera dos au mur contre Wolfsburg. Surtout que le club allemand n'a jamais été éliminé après avoir gagné la première manche.

Mission impossible ? Difficile à dire car il n'y a que 1 à 0. Jeudi, OL Lyonnes devra renverser Wolfsburg après la défaite de l'aller. Il espère que l'appui du public*, en plus du travail de la semaine, l'aidera à inverser la vapeur. Certes, il ne s'est pas imposé à Strasbourg samedi (2-2), mais le contexte à domicile pourrait aider à changer les choses. Car les coéquipières de Wendie Renard ont remporté neuf de leurs dix dernières réceptions en Ligue des champions.

Se souvenir du 17 décembre 2024

L'unique accroc est néanmoins de taille, puisque c'était le 27 avril 2025, lors de la demi-finale face à Arsenal (1-4). Pour se qualifier une troisième fois de suite dans le dernier carré, les joueuses de Jonatan Giráldez devront se rappeler au bon souvenir de décembre 2024. Ce jour-là, les Rhodaniennes avaient accueilli la formation de Basse-Saxe et gagné 1 à 0 sur un but de Daniëlle van de Donk.

Il faudra en tout cas sortir le grand jeu. Car les Allemandes, très expérimentées et en position de force, savent conserver leur avance. Dans leur histoire européenne, elles se sont qualifiées à chaque fois qu'elles ont enlevé la première manche. Soit à 27 reprises. Si OL Lyonnes veut retrouver Chelsea ou Arsenal au tour suivant, ce sera au prix d'un petit "exploit".

* Avec le code OLETLY, bénéficiez d'une offre à 10€ (entrée + une boisson) pour les 17-30 ans et d'une autre grand public à 8€ la place au lieu de 15€.