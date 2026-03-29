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Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

Face à OL Lyonnes, un Wolfsburg jamais renversé

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Au coup d'envoi du match retour, OL Lyonnes sera dos au mur contre Wolfsburg. Surtout que le club allemand n'a jamais été éliminé après avoir gagné la première manche.

    Mission impossible ? Difficile à dire car il n'y a que 1 à 0. Jeudi, OL Lyonnes devra renverser Wolfsburg après la défaite de l'aller. Il espère que l'appui du public*, en plus du travail de la semaine, l'aidera à inverser la vapeur. Certes, il ne s'est pas imposé à Strasbourg samedi (2-2), mais le contexte à domicile pourrait aider à changer les choses. Car les coéquipières de Wendie Renard ont remporté neuf de leurs dix dernières réceptions en Ligue des champions.

    Se souvenir du 17 décembre 2024

    L'unique accroc est néanmoins de taille, puisque c'était le 27 avril 2025, lors de la demi-finale face à Arsenal (1-4). Pour se qualifier une troisième fois de suite dans le dernier carré, les joueuses de Jonatan Giráldez devront se rappeler au bon souvenir de décembre 2024. Ce jour-là, les Rhodaniennes avaient accueilli la formation de Basse-Saxe et gagné 1 à 0 sur un but de Daniëlle van de Donk.

    Il faudra en tout cas sortir le grand jeu. Car les Allemandes, très expérimentées et en position de force, savent conserver leur avance. Dans leur histoire européenne, elles se sont qualifiées à chaque fois qu'elles ont enlevé la première manche. Soit à 27 reprises. Si OL Lyonnes veut retrouver Chelsea ou Arsenal au tour suivant, ce sera au prix d'un petit "exploit".

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    6 commentaires
    1. Avatar
      JackP - dim 29 Mar 26 à 17 h 12

      On est tombé bien bas. D'après ce commentaire, maintenant serait un exploit que de battre Wolfsburg à la maison, alors que le Fenottes étaient archi-favorites avant le match aller. Avec le brin de réussite qu'elles n'ont pas eu à l'aller et s'il n'y a pas d'erreur de coaching, elles ont quand même le potentiel pour se qualifier.

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    2. Avatar
      Poupette38 - dim 29 Mar 26 à 17 h 32

      😰😱

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    3. Avatar
      moira32 - dim 29 Mar 26 à 17 h 33

      Tout à fait d'accord. Que ce soit pour les garçons ou pour les filles ils prennent un malin plaisir à dénigrer nos équipes
      dès qu'il y a un accroc. Ce n'est pas un comportement de supporter

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    4. dede74
      dede74 - dim 29 Mar 26 à 17 h 39

      Toute statistique est modifiable, le terrain confirmera, je l'espère, jeudi au GS !

      Si cela ne se réalise pas, c'est que le coach s'est planté sur toute la ligne !
      Espérons que les filles auront la hargne nécessaire pour inverser le résultat.

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    5. Avatar
      brad - dim 29 Mar 26 à 17 h 59

      Bon après dans l'article il y des points d'interrogation , il est comme nous les dernières prestations des nôtres ne sont pas encourageantes, déjà le match a Abidjan nous faisait un clin d'oeil qu'il y avait problème de finition......
      Il reste 90 minutes pour faire taire tout le monde , à elles de jouer , ou on reste dans le top 5 européen ou on tire sur la fin d'un cycle , ainsi va le foot.....mais vu les investissements de Miss Kang , elles doivent se déchirer pour elle et obtenir la qualification , un sursaut d'orgueil est attendu.
      Pour les trois pointes, Gigi doit mettre des joueuses qui aiment les redoublements , jouer dans un petit périmètre comme Amel savait si bien le faire on ne doit pas laisser une Diani seule se faire enfermer par les défenseures adverses, j'aime bien Chawinga car elle tente et à progressé mais abandonne aussi vite la tentative de récupération( 2éme ballon ) , à prendre je lui préfère Brand car elle aide le milieu à récupérer plus haut.....
      On va le faire , même si le coach teuton bouleverse son système du match aller.

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    6. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 29 Mar 26 à 18 h 00

      Van de Donk en voilà une bonne tireuse elle aussi 👍

      Signaler

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