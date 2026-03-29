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Clinton Mata lors de Nantes - OL
Clinton Mata lors de Nantes – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL : qui sont les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca cette saison ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • À l'approche de la fin de saison, l'aspect fraîcheur sera très important dans la course à la Ligue des champions. Actuellement six membres de l'effectif de l'OL dépassent les 2 500 minutes jouées.

    C'est un des reproches qui revient souvent à l'encontre de Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais est régulièrement critiqué pour ne pas suffisamment utiliser ses cinq changements. Ce qui entraîne une surcharge pour ses titulaires et tire sur les organismes des cadres. La trêve internationale est l'occasion pour le groupe, du moins les non-internationaux, de se reposer et de recharger les batteries avant le sprint final qui s'annonce dense et haletant.

    D'autant plus que certains Lyonnais ont clairement besoin de faire du frais. Car la dernière séquence fut extrêmement énergivore avec des affiches tous les trois jours. On a bien vu que plusieurs éléments tiraient la langue sur les matchs précédents. Il faut dire qu'ils sont six à avoir plus de 2500 minutes au compteur, ce qui équivaut à environ 28 rencontres. Sachant que l'OL en a disputé 41 jusqu'alors.

    Mata essoré

    Le plus utilisé n'est autre que Clinton Mata, qui a participé à 37 parties cette saison, pour 3200 minutes. L'Angolais, qui n'est pas en sélection, avait vraiment besoin de souffler au vu de ses récentes performances. Son compère de la charnière, lui, n'a pas ce luxe. Entre son club et le Sénégal, il ne s'arrête pas. Sans prendre en considération ses sorties avec les Lions de la Teranga, il est à 3048 minutes sur les terrains (36 apparitions). Lui semble toujours aussi solide, mais il a écopé d'un rouge dommageable en Ligue Europa contre le Celta le 19 mars (0-2).

    Morton tout près des 3000 minutes

    Ce sont les deux footballeurs à plus de 3000 minutes. Mais Tyler Morton n'est pas loin (2996). Sans sa suspension face à Monaco (1-2), l'Anglais aurait rejoint ce cercle fermé (37 duels). Trois garçons qui ont beaucoup joué dernièrement. Derrière, nous avons Ainsley Maitland-Niles, actuellement blessé mais qui a dû enchaîner lui aussi (2722 minutes, 35 matchs).

    Quant à Corentin Tolisso (2553 minutes, 33 apparitions), que l'on a vu éprouvé récemment, et à Dominik Greif (2520 minutes, 28), la coupure ne peut que leur faire du bien. Est-ce suffisant pour aborder les sept dernières journées dans de bonnes conditions ? Réponses dans les semaines à venir.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Toitoi - dim 29 Mar 26 à 16 h 19

      Sans surprise.

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