Première Ligue : Marseille pique le record d'affluence à OL Lyonnes

Samedi, malgré la défaite, ils étaient 35 713 au Vélodrome pour assister à OM - Montpellier en Première Ligue. Le record du championnat, devant un OL Lyonnes - PSG.

Les deux institutions ne jouent pas dans la même cour, pourtant, Marseille a bien fait mieux qu'OL Lyonnes dans un domaine en Première Ligue. Samedi, pendant que les Rhodaniennes étaient contrariées par Strasbourg (2-2), les Phocéennes perdaient à domicile contre Montpellier (1-2). Pourtant, elle disputait leur première rencontre de leur histoire au Vélodrome, devant un public nombreux.

Encore loin des 43 300 de PSG - OL Lyonnes en 2022

Car la formation marseillaise avait ouvert gratuitement les portes du stade pour cette affiche spéciale. L'objectif étant de battre le record de D1. Avant le match, près de 55 000 billets avaient été réservés, pour au final 35 713 spectateurs effectifs. Une marque qui fait tomber le choc entre OL Lyonnes et le PSG en 2019 de la première place (30 661 personnes).

À noter qu'en France, la plus forte affluence pour une partie entre deux clubs féminins a eu lieu en Ligue des champions. C'était lors du Paris Saint-Germain - OL Lyonnes de 2022 gagné par les Rhodaniennes 2 à 1. Ce soir-là, le 30 avril, ils étaient 43 254 au Parc des Princes.