OL - RC Lens : avant-match, horaire, diffusion TV

L’OL termine sa saison 2025-2026 face au RC Lens de Pierre Sage, toujours avec une qualification en Ligue des champions dans le viseur. Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire, diffusion TV.

Avant-match

L’OL joue gros pour ce dernier match de la saison 2025-2026. Le problème, c’est qu’il ne sera pas le seul décideur de son avenir. Alors qu’il avait toutes les cartes en mains avant d’affronter Toulouse, il s’est effondré en Occitanie (1-2) et a perdu sa place sur le podium. Désormais quatrièmes, les hommes de Paulo Fonseca doivent compter sur un faux pas lillois face à Auxerre pour espérer accrocher la troisième place, synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Il faudra gagner, dans tous les cas, avant de faire des calculs et des prières, pour ne pas voir le Stade Rennais coiffer l’OL sur la ligne d’arrivée.

Les Rhodaniens sont assurés de la cinquième place, a minima, ce qui paraissait inconcevable l’été dernier, mais finir en dehors du top 4 laisserait un goût amer et des immenses regrets. Rennes, dans le même temps, finira au Vélodrome face à Marseille. Pour cette ultime journée, Paulo Fonseca devra composer sans deux de ses milieux de terrain. Tanner Tessmann est forfait depuis quelques jours déjà et Tyler Morton souffre d’une pubalgie. Orel Mangala, lui, fait son retour dans le groupe.

Des cadres lensois au repos

Le RC Lens de Pierre Sage n’a plus rien a joué en championnat, ce qui ne signifie pas qu’ils sont en vacances. Les Lensois auraient de toute manière joué le coup à fond, mais en plus de cela, ils doivent préparer leur finale de Coupe de France face à Nice, qui aura lieu vendredi prochain (21h). L’ancien coach de l’OL, récemment élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP, pourra compter sur le retour de suspension de son piston droit, Saud Abdulhamid. Samson Baidoo, touché à l’heure de jeu face aux champions d’Europe, est absent, tout comme Odsonne Edouard, Mamadou Sangaré et Allan Saint-Maximin. Autant de cadres laissés à la maison.

A quelle heure se jouera OL – Lens ?

Le coup d’envoi sera donné à 21h ce dimanche soir au Parc OL. François Letexier sera l’arbitre de la rencontre. C’est la trentième fois qu’il retrouvera l’OL au cours de sa carrière. Cette saison, il avait arbitré trois fois le club rhodanien, à chaque fois à domicile. Il était de la victoire contre l’OM (1-0), de celle face à Lille (1-0) et de la défaite face à Monaco (1-2).

Sur quelle chaîne voir OL – Lens ?

Dernière journée oblige, le match fera partie du Multiplex de Ligue 1+. Le match sera également disponible en intégralité sur beIN Sports, le dernier match de Ligue 1 diffusé par la chaîne qatarie avant un long moment. La saison prochaine, l’intégralité du championnat sera à retrouver sur la plateforme de la LFP.

Christophe Josse et Daniel Bravo seront aux commentaires, avec John Ferreira en bord terrain. En plateau au Parc OL, Thomas Thouroude sera accompagné par deux anciennes légendes de l’OL, Louisa Necib et Sonny Anderson, ainsi que Luis Fernandez.