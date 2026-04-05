Coupe de France : vers une nouvelle finale OL Lyonnes - PSG ? 

Ce dimanche (16h), OL Lyonnes retrouve Strasbourg en demi-finale de Coupe de France. Avec à la clé un ticket pour la finale contre le PSG, qualifié samedi après sa victoire sur le Paris FC.

À peine le temps de se remettre de la qualification en demi-finale de Ligue des champions qu’il est déjà temps pour les joueuses d’OL Lyonnes de remettre le couvert. Ce dimanche (16h), les Fenottes affrontent Strasbourg en demi-finale de Coupe de France. Un adversaire qu’elles connaissent bien pour les avoir affrontées il y a une semaine en Première Ligue. Les Alsaciennes avaient donné du fil à retordre avec un nul 2-2 même si Jonatan Giraldez avait fait tourner. En sera-t-il de même ce dimanche ? Il y a un billet pour la finale à aller chercher et l’on devrait certainement avoir le droit à un mix. Surtout après avoir disputé 120 minutes contre Wolfsburg.

Le PSG vainqueur malgré deux rouges

Néanmoins, la perspective de jouer une deuxième finale dans cette saison aura de quoi décupler la motivation et faire tomber la fatigue. Car, comme en Coupe LFFP, c’est une affiche contre le PSG qui se profile en cas de qualification. Le club parisien a pris le meilleur sur le Paris FC samedi (2-1), malgré deux expulsions, dont Griedge Mbock. Pour retrouver les Parisiennes le 10 mai prochain à Valenciennes (15h30), il faudra donc gagner ce dimanche au stade de Molsheim.