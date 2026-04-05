Coupe de France : vers une nouvelle finale OL Lyonnes - PSG ? 

Ce dimanche (16h), OL Lyonnes retrouve Strasbourg en demi-finale de Coupe de France. Avec à la clé un ticket pour la finale contre le PSG, qualifié samedi après sa victoire sur le Paris FC.
À peine le temps de se remettre de la qualification en demi-finale de Ligue des champions qu’il est déjà temps pour les joueuses d’OL Lyonnes de remettre le couvert. Ce dimanche (16h), les Fenottes affrontent Strasbourg en demi-finale de Coupe de France. Un adversaire qu’elles connaissent bien pour les avoir affrontées il y a une semaine en Première Ligue. Les Alsaciennes avaient donné du fil à retordre avec un nul 2-2 même si Jonatan Giraldez avait fait tourner. En sera-t-il de même ce dimanche ? Il y a un billet pour la finale à aller chercher et l’on devrait certainement avoir le droit à un mix. Surtout après avoir disputé 120 minutes contre Wolfsburg.
Le PSG vainqueur malgré deux rouges
Néanmoins, la perspective de jouer une deuxième finale dans cette saison aura de quoi décupler la motivation et faire tomber la fatigue. Car, comme en Coupe LFFP, c’est une affiche contre le PSG qui se profile en cas de qualification. Le club parisien a pris le meilleur sur le Paris FC samedi (2-1), malgré deux expulsions, dont Griedge Mbock. Pour retrouver les Parisiennes le 10 mai prochain à Valenciennes (15h30), il faudra donc gagner ce dimanche au stade de Molsheim.
Salut,
Donc, encore et encore une future finale à faire contre le Qatar !
Ça devient vraiment lassant, et il va bien falloir que ce QSG en remporte une cette saison , donc l'arbitrage est prévenu et se tient prêt !
Oups, me voilà complotiste ! Quoi que ......😜🤔
Coucou Dede,
complotistes ou pas on en a plein le dos de ces mecs qui en fait s’en carrent total du football non ?
On cherche midi à quatorze heures mais on est presque unanimes ici.
Avec l'arbitrage, en France, il faut s'attendre à tout et, surtout au pire !
Salut Dede74, oui partout mais ici en plus ils ont pris la grosse tête 🙄
Letexier hier voulait arrêter le match pour des insultes à Thauvin. N’importe quoi, je suis sûr qu’il ignore les raisons de ce contentieux avec les supporters dogues 🙄
Et eux qui tuent le spectacle avec leur cartons rouge idiots et sans psychologie on en parle ?
Pardon pour cette digression mais y en a marre là aussi 😜
P.S: je ne cautionne pas les insultes dans les stades mais il ne faut pas oublier d’où on vient. Arrêter le match aurait été la pire des décisions. Letexier s’est pris pour un moralisateur alors qu’il n’est qu’arbitre ! 😡