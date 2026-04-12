OL - Lorient (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Après neuf matchs sans victoire, l’OL a enfin mis un terme à sa mauvaise série contre Lorient. Pourtant le scénario aurait pu être bien différent au moment de rentrer au vestiaires à la pause…

On a aimé

La parade de Greif avant la mi-temps

L’OL peut respirer un peu mieux ce dimanche soir (2-0), mais cela ne doit pas faire oublier les difficultés lyonnaises. Non pas que la formation rhodanienne a été beaucoup mise en danger par Lorient, mais à force de ne rien montrer pendant 45 minutes, elle a bien failli se faire surprendre par les Merlus. Sur un décalage venu de la droite, Katseris centre parfaitement entre Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Les deux défenseurs africains ne sont pas au marquage de Bamba Dieng, tout seul dans les six mètres.

Le Sénégalais n’a plus qu’à conclure du pied droit, mais il avait certainement oublié que Dominik Greif était encore dans la cage. A la manière d’un gardien de hand, le Slovaque s’est offert une parade à bout portant, qui a sauvé l’OL et changé le cours de ce match. A noter également qu’à dix minutes de la fin, il a évité que le match soit relancé avec une main ferme pour repousser en corner

On a moins aimé

Les erreurs d’appréciation de Niakhaté

On a parlé juste au-dessus de cette parade de Greif devant Dieng, laissé étrangement seul par le duo Niakhaté - Mata. Qui est en tort ? On dira les deux même si l’Angolais doit sûrement mieux couvrir le Sénégalais. Quoi qu’il en soit, ce dernier a été coupable de deux erreurs d’appréciation en deuxième mi-temps. La première, en étant trop court sur sa tête, il permet encore à Dieng de s’offrir un nouveau duel face à Greif.

Là encore, l’attaquant breton a manqué presque l’immanquable, mais si les Merlus avaient réussi à revenir à 2-1 juste après le but du break lyonnais, cela aurait certainement mis un coup à la tête de l’OL. Dix minute plus tard, Niakhaté s’est encore fait avoir sur une situation presque similaire. Cela n’a pas débouché sur une très grosse occasion, mais à voir Tolisso demander à mettre plus d’impact et de conviction, on a compris que le capitaine lyonnais en attendait mieux de son vice-capitaine.