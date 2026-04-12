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Moussa Niakhaté lors d'OL - Lorient
Moussa Niakhaté lors d’OL – Lorient (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lorient (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Après neuf matchs sans victoire, l’OL a enfin mis un terme à sa mauvaise série contre Lorient. Pourtant le scénario aurait pu être bien différent au moment de rentrer au vestiaires à la pause…

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    La parade de Greif avant la mi-temps

    L’OL peut respirer un peu mieux ce dimanche soir (2-0), mais cela ne doit pas faire oublier les difficultés lyonnaises. Non pas que la formation rhodanienne a été beaucoup mise en danger par Lorient, mais à force de ne rien montrer pendant 45 minutes, elle a bien failli se faire surprendre par les Merlus. Sur un décalage venu de la droite, Katseris centre parfaitement entre Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Les deux défenseurs africains ne sont pas au marquage de Bamba Dieng, tout seul dans les six mètres.

    Le Sénégalais n’a plus qu’à conclure du pied droit, mais il avait certainement oublié que Dominik Greif était encore dans la cage. A la manière d’un gardien de hand, le Slovaque s’est offert une parade à bout portant, qui a sauvé l’OL et changé le cours de ce match. A noter également qu’à dix minutes de la fin, il a évité que le match soit relancé avec une main ferme pour repousser en corner 

    On a moins aimé

    Les erreurs d’appréciation de Niakhaté

    On a parlé juste au-dessus de cette parade de Greif devant Dieng, laissé étrangement seul par le duo Niakhaté - Mata. Qui est en tort ? On dira les deux même si l’Angolais doit sûrement mieux couvrir le Sénégalais. Quoi qu’il en soit, ce dernier a été coupable de deux erreurs d’appréciation en deuxième mi-temps. La première, en étant trop court sur sa tête, il permet encore à Dieng de s’offrir un nouveau duel face à Greif.

    Là encore, l’attaquant breton a manqué presque l’immanquable, mais si les Merlus avaient réussi à revenir à 2-1 juste après le but du break lyonnais, cela aurait certainement mis un coup à la tête de l’OL. Dix minute plus tard, Niakhaté s’est encore fait avoir sur une situation presque similaire. Cela n’a pas débouché sur une très grosse occasion, mais à voir Tolisso demander à mettre plus d’impact et de conviction, on a compris que le capitaine lyonnais en attendait mieux de son vice-capitaine.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      brad - dim 12 Avr 26 à 23 h 20

      moi ce que je retiens que Marseille nous sent à un point de son fion et que Lille a deux points de plus que nous....on reste dans la course , même si le Qsg se présente , tant que le match n'est pas joué , on doit y croire....

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    2. Avatar
      pathetikOL - dim 12 Avr 26 à 23 h 28

      on a joué 20 minutes en début de seconde mi temps et comme souvent un excellent Greif (et dire qu'à un moment il avait semblé que Descamps avait brouillé les cartes pour Fonseca encore un truc incompréhensible pour moi ...), Mangala pas mal même si un peu juste pour 90 minutes, voilà pour moi le résumé du match. Sera ce suffisant pour se qualifier en coupe d'Europe ? Endrick doit il être remplaçant comme au Real ? il faut visiblement lui poser la question ...

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    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 12 Avr 26 à 23 h 32

      Rien sur Ghezzal ?? Il aurait pu marquer un triplé pourtant 🤭

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    4. florentdu42
      florentdu42 - dim 12 Avr 26 à 23 h 37

      Bemba Dieng, c est quand même un joueur assez dangereux, et ça se voit dans son nombre de buts depuis janvier.

      Et que dire de Pablo Pagis.

      Maintenant, niakhate a en effet été face à un joueur de talent et ça montre aussi que face au PSG ça ne passera pas.

      Niveau flop, Tessmann me semble mériter une place même sur les 10 minutes qu'il a joué

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    5. Avatar
      leroilyon - dim 12 Avr 26 à 23 h 38

      Pagis je sais pas combien ca coûte mais si il veut passer par Lyon welcome...

      Signaler

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