Fonseca (OL) : "J'ai voulu piquer Endrick et il a bien répondu"

Deux jours après sa sortie en conférence de presse, Paulo Fonseca a avoué avoir fait cela pour piquer Endrick. L'attaquant brésilien a plutôt bien répondu en étant impliqué sur les deux de l'OL.

Le discours aurait-il été différent si l'OL n'avait pas gagné ? Peut-être bien, mais ce fut finalement un choix payant de la part de Paulo Fonseca. Malgré une série de neuf matchs sans victoire et l'absence de Pavel Sulc, tout comme le physique diminué de Corentin Tolisso, l'entraineur lyonnais a choisi de rester sur sa ligne de conduite entamée vendredi à deux jours d'OL - Lorient (2-0). Au coup d'envoi, aucune trace d'Endrick dans le onze de départ.

Le Brésilien est allé s'asseoir sur le banc de touche pendant 45 minutes, avant de faire son entrée à la pause. Et cela a changé bien des choses, pour le plus grand plaisir de Fonseca. "Je pense que vous avez totalement compris ce que j'ai fait, a souri le Portugais en conférence de presse. Je pense qu'en général, les personnes ne comprennent pas, mais nous devons, comme entraîneurs, trouver des stratégies pour avoir une réaction des joueurs. J'avais besoin de trouver quelque chose pour qu'il en donne davantage, pour qu'il soit encore plus important pour nous."

"Il a eu l'attitude dont nous avions besoin"

Du calcul donc et Endrick avait ainsi intérêt à répondre positivement au moment de remplacer Rachid Ghezzal sur le côté droit de l'attaque. Ce fut plutôt réussi avec une passe décisive pour Roman Yaremchuk et un duel perdu face à Mvogo, mais qui a profité à Corentin Tolisso. "Je pense qu'il a très bien réagi avec cette attitude dont nous avions besoin. C'est positif." Tout ne fut pas parfait encore pendant ces quarante-cinq minutes passées sur la pelouse du Parc OL, mais la discussion d'après-conférence entre le joueur et son coach semble avoir été bénéfique. "Endrick est un jeune joueur mais une personne très positive. J’aime beaucoup sa personnalité. À 19 ans, il est dans une période de progression et il faut parler." Un bon présage avant de se rendre au Parc des Princes pour affronter le PSG ? Quoi qu'il en soit, Endrick sera forcément attendu dimanche prochain.