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La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d'OL - Lorient
La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d’OL – Lorient (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lorient (2-0) : un triple changement et dix minutes de folie

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Amorphe pendant 45 minutes, l’OL a profité du triple changement effectué au retour des vestiaires pour faire la différence contre Lorient. Des choix payants pour Paulo Fonseca.

    On dit souvent qu’un coaching gagnant est le résultat d’un mauvais coaching au départ. Dimanche, Paulo Fonseca se serait donc trompé au moment d’aligner son onze de départ et de faire des choix forts en laissant notamment Endrick sur le banc. Pourtant, le premier quart contre Lorient (2-0) aurait eu tendance à montrer que le Portugais avait plutôt eu raison de créer un électrochoc. Comme il l’a lui-même avoué, l’OL est "bien entré dans son match sur les 10-15 premières minutes". On est loin d’avoir assisté à une démonstration footballistique, mais la formation rhodanienne avait au moins eu pour elle de montrer de l’envie, un allant offensif qui s’était perdu une semaine plus tôt à Angers.

    Mangala stabilise, Endrick électrique

    Et puis les vieux démons ont repris le dessus, avec une possession stérile, des Merlus dominés mais jamais mis en danger et finalement cette parade de Dominik Greif qui a tout changé juste avant la pause. Ni une ni deux, Paulo Fonseca, lui le coach plutôt frileux sur les changements, a choisi de changer un tiers de son onze dès le retour des vestiaires avec les entrées d’Endrick, Corentin Tolisso et Orel Mangala"Nous avions besoin de plus de tranquillité au milieu avec des joueurs d’expérience. Et avec Endrick, il y avait cette initiative individuelle qui manquait un peu." En l’espace de dix minutes, les entrants ont prouvé que Fonseca avait eu raison de passer si rapidement à l’action.

    Critiqué avant la rencontre, Endrick a trouvé le moyen d’être impliqué sur les deux buts de son équipe. D’abord en trouvant la tête de Roman Yaremchuk, puis en voyant son tir repoussé finir sur le crâne de Corentin Tolisso. Quand son coach attendait une réaction, le Brésilien a plutôt bien répondu. "Il a eu une très bonne réaction aujourd’hui. On connaît tous ses qualités, mais c’est simplement une question de maturité. Savoir quand provoquer ou donner le ballon. Il a montré que c’est un grand joueur", s’est félicité Orel Mangala qui, dans l’ombre de ses deux compères, a joué les Monsieur Propre en sentinelle pour stabiliser le milieu lyonnais. On n’en est pas à dire qu’il y a un OL avec ou sans Endrick, mais c’est bien ce visage que les supporters veulent voir pour ne pas le siffler mais l’acclamer.

    Tolisso chasse les mauvaises ondes

    Des louanges, Corentin Tolisso en a reçu bon nombre dimanche soir de la part du Parc OL. Il faut dire que le capitaine rhodanien a, lui aussi, retrouvé un peu de sa splendeur pendant ces 45 minutes, après plusieurs matchs en dedans. Diminué à Angers et donc laissé sur le banc contre Lorient, le milieu est également impliqué sur les deux buts. De quoi donner le sourire à Paulo Fonseca. "C’est un joueur très important pour nous. On a joué plusieurs matchs sans lui cette saison à cause de pépins physiques, mais c’est toujours mieux de l’avoir sur le terrain".

    À l’image de sa rage et de sa célébration au moment de faire le break à la 56e minute, Tolisso a permis à l’OL d’en finir avec les vieux démons qui poursuivaient le club depuis neuf matchs. Pour une fois, les entrants ont eu un impact positif sur le sort de la rencontre. Mais il est vrai que quand ils se nomment Endrick, Tolisso ou Mangala, on est loin de la classe biberon que regrettait Paulo Fonseca il y a deux semaines au moment de se justifier sur ses changements limités.

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    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - lun 13 Avr 26 à 8 h 03

      « On dit souvent qu’un coaching gagnant est le résultat d’un mauvais coaching au départ »

      😂 mais qui dit ça sérieusement ?

      Tout ça pour étayer la thèse que Fonseca esf mauvais en coaching…🙄
      Ça devient ridicule surtout de la part de journalistes.

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