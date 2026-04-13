Actualités
Dominik Greif lors d'OL - Lorient
Dominik Greif lors d’OL – Lorient (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lorient (2-0) : Greif était incertain avant la rencontre

  • par David Hernandez

    • Homme du match dimanche soir dans la victoire contre Lorient (2-0), Dominik Greif aurait bien pu ne pas être sur la pelouse. Souffrant samedi, le gardien de l'OL a dû aller à l'hôpital pour des problèmes gastriques.

    C'est toute la difficulté d'un gardien quand son équipe a la possession de balle mais n'arrive pas à la fructifier avec un but. Dimanche, pendant 45 minutes, l'OL n'a laissé que des miettes à Lorient, confisquant le ballon. Seulement, au moment de faire le comptage des points à la pause, ce sont bien les Merlus qui auraient dû être devant. Sans une très grosse parade de Dominik Greif devant Bamba Dieng, la formation rhodanienne aurait certainement eu bien d'autres maux de tête au moment de retrouver les vestiaires à la mi-temps. Mais le Slovaque s'est une nouvelle fois montré décisif, le second acte étant du même acabit.

    "Il a dû aller à l'hôpital"

    Pourtant, le trophée d'homme du match, Greif aurait pu ne pas l'avoir dimanche soir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été incertain jusqu'au bout pour tenir sa place. C'est en effet la confession qu'a apportée Paulo Fonseca après le succès lyonnais à Décines. "Il a fait un très gros match. Je vais le dire, mais samedi, il n'était pas sûr de jouer. Il a dû aller à l'hôpital à cause de problèmes gastriques. Finalement, il a bien récupéré et a pu tenir sa place pour faire un grand match." Comme quoi, dans cette course à l'Europe, tout est une question de détails. Et sans Dominik Greif, l'issue du match aurait peut-être été différente que celle d'une victoire (2-0).

    à lire également
    La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : un triple changement et dix minutes de folie

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Dominik Greif lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : Greif était incertain avant la rencontre 08:00
    La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : un triple changement et dix minutes de folie 07:30
    Endrick lors d'OL - Lorient
    Fonseca (OL) : "J'ai voulu piquer Endrick et il a bien répondu" 12/04/26
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Lorient
    OL - Lorient (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 12/04/26
    Corentin Tolisso marque de la tête lors d'OL - Lorient
    L’OL bat Lorient (2-0) et met fin à sa série négative 12/04/26
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Endrick, Kango, Ghezzal... La composition de l'OL contre Lorient 12/04/26
    La déception des joueurs de l'OL contre Monaco
    Dix matchs sans victoire ? L'OL ne veut pas égaler le total de 1962 12/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick lors d'OL - Lens
    OL - Lorient : Endrick sur le banc et Ghezzal en pointe ? 12/04/26
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    Sulc absent, Tolisso diminué… l’OL en manque de ses joueurs décisifs contre Lorient 12/04/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Face à Lorient, l'OL espère compter sur les difficultés des Merlus à l’extérieur 12/04/26
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Lorient : des vacances scolaires mais pas de stade plein 12/04/26
    Vicki Becho lors de France - Panama.
    OL Lyonnes : Vicki Becho, seule internationale lyonnaise sur le pont 12/04/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : l’Olympico des réserves pour l’OM 12/04/26
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Lorient "élève son niveau" face aux gros comme l’OL 12/04/26
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    Heaps (OL Lyonnes) s’illustre contre le Japon, Yohannes sur le banc 12/04/26
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    OL - Lorient : un onze lyonnais à repenser 12/04/26
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Lorient : avant-match, horaire et diffusion TV 12/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut