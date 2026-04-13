OL - Lorient (2-0) : Greif était incertain avant la rencontre

Homme du match dimanche soir dans la victoire contre Lorient (2-0), Dominik Greif aurait bien pu ne pas être sur la pelouse. Souffrant samedi, le gardien de l'OL a dû aller à l'hôpital pour des problèmes gastriques.

C'est toute la difficulté d'un gardien quand son équipe a la possession de balle mais n'arrive pas à la fructifier avec un but. Dimanche, pendant 45 minutes, l'OL n'a laissé que des miettes à Lorient, confisquant le ballon. Seulement, au moment de faire le comptage des points à la pause, ce sont bien les Merlus qui auraient dû être devant. Sans une très grosse parade de Dominik Greif devant Bamba Dieng, la formation rhodanienne aurait certainement eu bien d'autres maux de tête au moment de retrouver les vestiaires à la mi-temps. Mais le Slovaque s'est une nouvelle fois montré décisif, le second acte étant du même acabit.

"Il a dû aller à l'hôpital"

Pourtant, le trophée d'homme du match, Greif aurait pu ne pas l'avoir dimanche soir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été incertain jusqu'au bout pour tenir sa place. C'est en effet la confession qu'a apportée Paulo Fonseca après le succès lyonnais à Décines. "Il a fait un très gros match. Je vais le dire, mais samedi, il n'était pas sûr de jouer. Il a dû aller à l'hôpital à cause de problèmes gastriques. Finalement, il a bien récupéré et a pu tenir sa place pour faire un grand match." Comme quoi, dans cette course à l'Europe, tout est une question de détails. Et sans Dominik Greif, l'issue du match aurait peut-être été différente que celle d'une victoire (2-0).