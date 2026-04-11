OL : Fonseca nostalgique de son armada offensive passée

À la recherche de création offensive, l’OL montre des difficultés à se montrer dangereux. Tout l’inverse de ce qui faisait la force de la formation lyonnaise la saison passée.

À défaut de bien attaquer, l’OL a appris à bien défendre. Cette saison, Paulo Fonseca avait rapidement mis l’accent sur l’équilibre défensif pour ne pas revivre les scénarii de la saison passée et notamment le cruel final contre Manchester United. Avec 21 clean-sheets, soit l’un des meilleurs totaux en Europe, la mission a été plutôt réussie.

Seulement, cela s’est fait au détriment du secteur offensif. La partition à Angers (0-0) dimanche dernier a clairement mis en avant le manque d’inspiration de cet OL avec un Pavel Sulc sur les rotules, un Endrick aux abonnés absents et un milieu pas forcément très créatif. Dans la situation actuelle, ce serait donc avant tout ce problème offensif qui expliquerait tous les maux lyonnais selon Paulo Fonseca.

"Il n'y a plus d'initiatives individuelles"

Ces problèmes offensifs, le Portugais ne les avait pas la saison passée et il ne l'a jamais caché. Pavel Sulc ou encore Afonso Moreira lui ont apporté satisfaction depuis huit mois, à la surprise générale, mais cela reste désormais trop prévisible et l’OL manque donc d’un peu de spontanéité. De quoi rendre Fonseca nostalgique. "L’autre jour, on a parlé de cette situation. Si nous pouvons faire une comparaison avec l'année dernière, l'équipe avait plus de difficultés défensives, mais offensivement, on ne peut pas oublier qu'on avait Ernest (Nuamah), Malick (Fofana), Thiago (Almada) Rayan (Cherki), Lacazette, Mikautadze… Il y avait beaucoup de solutions... En ce moment, offensivement, il n'y a plus d’initiatives individuelles." Il en faudra ce dimanche contre le FC Lorient pour renouer avec la victoire.