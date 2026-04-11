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Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

L’OL a "un impératif de résultat" face à Lorient

  • par David Hernandez

    • Assuré d’être maintenu en Ligue 1, Lorient sait que le déplacement à Décines ne sera pas une partie de plaisir. Sans pression, les Merlus vont affronter une formation de l’OL qui a besoin de points dans la course à l’Europe.

    Avec la défaite de Monaco vendredi soir, un espoir est un peu revenu à Décines. Toutefois, l’OL sait qu’il n’a pas toutes les cartes en mains pour accéder à la Ligue des champions. Il faudra déjà pour ça retrouver le chemin de la victoire. Un succès qui échappe aux joueurs de Paulo Fonseca depuis deux mois bientôt et neuf matchs consécutifs.

    Il y a donc urgence et le match contre Lorient dimanche représente presque celui de la dernière chance. Chez les Merlus, la situation rhodanienne n’a échappé à personne. "Au niveau des résultats, effectivement, ça fait quelque temps qu’ils n’ont pas gagné, a confié Olivier PantaloniLes derniers résultats ne sont pas en leur faveur mais ils sont dans une course à l’Europe qui est importante pour eux. Ils voient Rennes se rapprocher et donc il y a un impératif de résultat et il faut s’attendre à un match très compliqué."

    "Il ne faut pas qu'on soit trop libéré"

    Dans un Parc OL qui ne fera pas le plein, les coéquipiers de Moussa Niakhaté comptent malgré tout sur le soutien local pour retrouver de la confiance. Notamment offensive après le non-match réalisé à Angers le week-end dernier. Si Lorient ne devrait pas adopter la même stratégie, le coach breton a laissé entendre qu’il ne "faut pas qu’on soit trop libéré surtout contre ce genre d’équipe. Je les trouve très solides, avec de la qualité. C’est une équipe redoutable."

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