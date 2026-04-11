Une semaine après l’élimination de l'OL en Coupe Gambardella, Florent Balmont attend de ses U19 une réaction d’orgueil face à Bobigny. En jeu, continuer à croire à une possible qualification pour les phases finales.

Plus que le résultat, ce sont avant tout les attitudes qui ont déplu. Dimanche dernier, les U18 de l’OL n’ont pas réussi à rivaliser avec ceux du Stade Rennais. Avec une défaite 3-0, les Lyonnais ont donc pris la porte de la Coupe Gambardella. Seulement, les murs ont quelque peu tremblé au GOLTC au coup de sifflet final, selon certaines indiscrétions. Forcément, après une semaine de travail, les coéquipiers de Kenan Doganay sont attendus au tournant ce samedi. Avec un maigre espoir de qualification pour les phases finales, les U19 savent qu’ils vont devoir faire un sans-faute sur les quatre journées restantes, sans vraiment savoir si cela sera suffisant.

Les Lyonnais n'ont pas leur destin entre les mains

Toutefois, dans l’apprentissage du haut niveau dans le parcours de formation, Florent Balmont espère voir ses joueurs avoir un peu d’orgueil après la prestation en Coupe Gambardella. "À chaque fois qu'on a une défaite, il faut se servir de ça, donc j'espère qu'on va pouvoir avancer pour pouvoir s'appuyer dessus et rebondir, nous a-t-il confié après Rennes. On a quatre matchs de championnat et j'espère qu'on va pouvoir faire les bonnes choses et essayer d'accrocher les phases finales."

Le groupe lyonnais qui reçoit Bobigny à 15h sera un peu différent d’il y a une semaine puisque Adil Hamdani évoluera cette fois avec la réserve, tout comme Angel Garcia, qui était redescendu contre Rennes pour donner un maximum de chances de qualification.