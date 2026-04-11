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Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
Afonso Moreira lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Moreira avant OL - Lorient : "Je ne vais pas changer ma façon de jouer"

  • par David Hernandez

    • Parmi les révélations de l’OL cette saison, Afonso Moreira n’a désormais plus l’étiquette de la surprise sur les terrains de Ligue 1. Quelque peu maltraité, l’ailier ne compte pas remettre en cause son jeu.

    En voulant le mettre à l’honneur pour pointer Endrick vendredi, Paulo Fonseca a finalement rappelé la situation qui était celle d’Afonso Moreira à son arrivée à l’OL en juillet dernier. Celui d’un joueur arraché au Sporting Portugal, mais qui sortait d’une saison en troisième division portugaise. Alors pas grand monde n’aurait misé sur un joueur affichant 6 buts et 9 passes en 31 matchs.

    Le principal intéressé aurait certainement suivi le mouvement général, mais la blessure de Malick Fofana a tout bouleversé. À présent, Moreira est un pion essentiel du onze lyonnais et il est difficile de s’en passer. Son absence pendant plus d’un mois l’a prouvé, tout comme son activité à Angers dimanche dernier. Une rencontre durant laquelle il a été le seul à apporter un peu de folie et le seul à provoquer.

    "Je n'ai pas peur de prendre des coups"

    Son jeu ainsi que son attitude en font désormais une cible de choix pour les défenseurs de Ligue 1. Au stade Raymond-Kopa, Afonso Moreira a passé beaucoup de temps par terre, irritant ses adversaires et le public angevin. "Face à Angers, j’ai pris beaucoup de coups, c’est vrai". À l’image de Malick Fofana ou des débuts d’Endrick, le Portugais est vu comme une menace et reçoit donc un traitement particulier. Mais pas question de renier ses principes de jeu. "Les défenses adverses me connaissent maintenant mais je ne change pas ma façon de jouer pour autant, ce sont mes caractéristiques personnelles. Je n’ai pas peur de prendre des coups, je m’adapte à ça mais je ne change pas ma façon de jouer." Le public lyonnais ne s’en plaindra pas, lui qui est tombé sous le charme du joueur de 21 ans.

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